مهمة الإنقاذ تنتظر تشافي في كتالونيا

تشافي. (إنترنت)

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعيين أسطورة خط وسط النادي السابق تشافي، مديرًا فنيًا جديدًا لفريق كرة القدم، بعد إنهاء تعاقده مع نادي السد القطري.

ويحل تشافي (41 عامًا) الذي لعب 767 مباراة مع نادي برشلونة وفاز معه بـ25 لقبًا، من بينها أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، محل المدرب الهولندي رونالد كومان الذي أُقيل الأسبوع الماضي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.



وقال النادي في بيان «أن تشافي سيتولى منصب المدير الفني بقية الموسم الحالي بالإضافة إلى موسمين آخرين».

وغادر تشافي برشلونة في العام 2015 ليختتم مسيرته كلاعب في السد القطري، وقام بتدريب فريق السد منذ العام 2019، وفاز معه بالدوري القطري الموسم الماضي والعديد من مسابقات الكأس.

واشتُهر تشافي كصانع ألعاب رائع في وسط الملعب وفاز مع منتخب إسبانيا ببطولتي أوروبا في العامي 2008 و2012، وكذلك كأس العالم في العام 2010، لتنتظره مهمة إنقاذ النادي «الكتالوني».