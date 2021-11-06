الأهلي يسقط الزمالك بأرقامه بنتيجة مدوية في الدوري المصري

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 نوفمبر 2021, 10:41 صباحا
جانب من مباراة الأهلي والزمالك. (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي المصري)

سقط الزمالك أمام الأهلي، أمس الجمعة، بنتيجة (5/3)، ضمن الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري العام المصري لكرة القدم في القمة 123 بينهما، على استاد القاهرة الدولي، بحضور جماهيري طفيف، ليرفع النادي الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول بفارق الأهداف عن بيراميدز، بينما تراجع الزمالك (حامل اللقب) للمركز الخامس برصيد 6 نقاط.

تقدَّم الأهلي بثلاثية عن طريق حارس الزمالك محمد أبوجبل بالخطأ في مرماه، عندما فشل في التعامل مع تصويبة للمحترف المالي في الأهلي أليو ديانغ، ارتطمت بالعرضة لترد في جسم حارس الزمالك بشكل درامي وتسكن الشباك، قبل أن يضيف علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، ثم الثالث من محمد شريف في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة. 

وقلص مصطفى فتحي الفارق بهدف في الدقيقة 51، بعد نزوله في الشوط الثاني، ليرد الأهلي بالرابع عن طريق تصويبة متقنة لديانغ في الدقيقة 53، ثم يضيف الخامس علي معلول في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، ويسجل الزمالك هدفي تقليص الفارق عن طريق أحمد سيد «زيزو» في الدقيقة 80، وأشرف بنشرقي في الدقيقة 90، لتشهد القمة تسجيل 8 أهداف.

بهذا الفوز، أكد المدير الفني للأهلي، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، تفوقه على الزمالك، حيث قابله في 4 مواجهات فاز في 3 وتعادل في واحدة، دون هزيمة، كما توقفت سلسلة اللاهزيمة في الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد 25 مباراة متتالية، وهو رقم حققه الزمالك من قبل مع المدير الفني البرتغالي نيلو فينجادا العام 2004، وبتلك النتيجة تشهد القمة أكبر عدد من الأهداف في تاريخها برصيد 8 أهداف.

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