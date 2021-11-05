سولشاير يعوّل على المنقذ رونالدو ضد مانشستر سيتي

نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو محتفلا بتسجيله هدف التعادل 2-2 ضد اتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا. 2 نوفمبر 2021 (ا ف ب)

مرة جديدة سيعوّل مدرب مانشستر يونايتد النرويجي أولي غونار سولشاير على أهداف مهاجمه الفذ البرتغالي كريستيانو رونالدو لمواصلة صحوته في الدوري المحلي، وربما إبعاد مقصلة الإقالة عنه عندما يستضيف جاره وغريمه مانشستر سيتي، السبت في قمة لقاءات الجولة الـ11 من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

وكان رونالدو (36 عامًا) في طريقه للانتقال إلى مانشستر سيتي بالذات قبل أن يدخل الشياطين الحمر على الخط بسرعة لمنع هذه الخطوة واستعادة خدمات النجم البرتغالي.

كانت الخطوة في محلها بدليل تسجيل رونالدو 9 أهداف في 12 مباراة حتى الآن في مختلف المسابقات، بينها حاسمة جدًا لا سيما في دوري أبطال أوروبا عندما سجل هدف الفوز 2-1 على فياريال الإسباني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ثم هدف الفوز 3-2 ذهابًا ضد أتالانتا الإيطالي في الرمق الأخير، ثم هدف التعادل (2-2) ضد الأخير أيضًا في الوقت بدل الضائع إيابًا ليعزز من حظوظ فريقه في بلوغ الأدوار الإقصائية.

سقوط قاسٍ

في المقابل، ترنّح سولشاير في منصبه لا سيما بعد الصفعة التي تلقاها فريقه بسقوطه بشكل مذل على أرضه أمام الغريم التقليدي ليفربول (صفر-5)، لكن يونايتد نهض نوعًا ما من هذه الكبوة بفوز صريح على توتنهام بثلاثية نظيفة في الدوري، قبل العودة بنقطة التعادل الثمين من أتالانتا منتصف الأسبوع الحالي.

وعلى الرغم من خسارة الفريق لثلاث مباريات في الدوري المحلي من أصل 10 خاضها، فإن فوزه على سيتي سيجعله يملك نفس نقاط الأخير ويبقى على مقربة من فرق الصدارة.

ويعاني مانشستر يونايتد من اهتزاز في خط دفاعه لا سيّما في غياب الفرنسي رافايل فاران الذي أُصيب مجددًا ضد أتالانتا وسيغيب لمدة شهر تقريبًا، لكن سولشاير قد يمنح الفرصة للعاجي إريك بايي الذي تألق بشكل لافت في برغامو.

ويستمر غياب صانع الألعاب الفرنسي بول بوغبا محليًا بداعي الإيقاف لثلاث مباريات إثر طرده في المباراة ضد ليفربول، ومن المتوقع أن يعود إلى التشكيلة البرازيلي فريد الذي لم يشارك ضد أتالانتا.

في المقابل، مُني سيتي بخسارة مفاجئة على أرضه أمام كريستال بالاس صفر-2 الأسبوع الماضي في مباراة خاض الشوط الثاني منها منقوصًا بعد طرد مدافعه الإسباني-الفرنسي أيميريك لابورت.

وتألقت كتيبة المدرب بيب غوارديولا هذا الموسم لكنها افتقدت إلى مهاجم هداف بدليل عدم تسجيله في 3 مباريات محليًا هذا الموسم ضد توتنهام في مستهل مشواره (صفر-1)، وضد ساوثمبتون حيث اكتفى بالتعادل السلبي معه على أرضه وأخيرًا مع بالاس الأسبوع الماضي، علمًا بأن الفريق الشمالي حاول الحصول عل خدمات هداف توتنهام ومنتخب إنجلترا هاري كاين لكنه جاوبه برفض تام للتخلي عنه.

ويدخل سيتي اللقاء بعد فوزه الكبير على ضيفه كلوب بروج البلجيكي 4-1 ضمن منافسات دوري الأبطال الأربعاء، استعاد به صدارة المجموعة مستفيدًا من وقوع باريس سان جيرمان في فخ التعادل ضد لايبزيغ الألماني.