جرينوود يطلب عدم الانضمام للمنتخب الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 نوفمبر 2021, 03:24 مساء
جرينوود مع المنتخب الإنجليزي. (الإنترنت)

كشف جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، إن ميسون جرينوود هو من طلب عدم ضمه للمنتخب خلال النصف الأول من الموسم الجاري لأنه يرغب في تثبيت أقدامه في صفوف فريقه مانشستر يونايتد خلال هذه الفترة.

وشارك جرينوود لأول مرة مع منتخب إنجلترا في سبتمبر من العام الماضي في مواجهة إيسلندا لكنه استبعد من المنتخب مع فيل فودن لاعب مانشستر سيتي بسبب مخالفتهما لوائح الوقاية من فيروس كورونا.

وغاب جرينوود أيضا عن بطولة أوروبا 2020 بسبب الإصابة وأحرز 4 أهداف ليونايتد في الموسم الحالي وطرحت بعض الأسئلة حول غيابه عن منتخب إنجلترا في مباراتيه المقبلتين في تصفيات كأس العالم أمام ألبانيا وسان مارينو في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأوضح ساوثجيت إنه وبعد مشاورات مع جرينوود وأسرته تم الاتفاق على تأجيل الأمر حتى العام المقبل حتى يتسنى للاعب تثبت أقدامه في صفوف ناديه حسبما طلب، مشيراً إلى أن إدارة المنتخب تتفهم طلب جرينوود تماما.

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