ليون أول المتأهلين إلى ثمن نهائي «يوروبا ليغ»

لاعب ليون االفرنسي الدولي الجزائري إسلام سليماني يتابع كرة برأسه في المباراة ضد سبارتا براغ بالدوري الاوروبي. 4 نوفمبر 2021(اف ب)

بات ليون الفرنسي أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في كرة القدم بفوزه على ضيفه سبارتا براغ التشيكي 3-صفر، أمس الخميس في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى.

وانتظر ليون الشوط الثاني لحسم فوزه الرابع تواليا بثنائية في ثلاث دقائق لمهاجمه الدولي الجزائري إسلام سليماني في الدقيقة 61 و64، وهدف ثالث للكاميروني كارل توكو إيكامبي (90+2).

واستفاد ليون الذي كان تغلب على سبارتا براغ في العاصمة التشيكية 4-3 في الجولة الثالثة، من تعادل مطارده المباشر غلاسكو رينغرز الإسكتلندي مع مضيفه بروندبي الدنماركي بهدف للروماني يانس هاجي (77) مقابل هدف للمدافع النيجيري ليون بالوغون بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 45.

ورفع ليون رصيده إلى 12 نقطة بفارق ثماني نقاط أمام سبارتا براغ ورينجرز، فيما رفع بروندبي رصيده إلى نقطتين في المركز الأخير.

وبموجب النظام الجديد للمسابقة، يتأهل أبطال المجموعات الثماني إلى الدور الثاني، فيما تخوض الأندية الوصيفة ملحقا مع أصحاب المركز الثالث في المجموعات الثماني لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفشل وست هام يونايتد الإنجليزي في أن يحذو حذو ليون ويحقق فوزه الرابع على التوالي عندما سقط في فخ التعادل أمام مضيفه غنك البلجيكي 2-2 ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

ووجد وست هام يونايتد نفسه متخلفا في المباراة الألف في المسيرة التدريبية لمدربه الاسكتلندي ديفيد مويز، بهدف مبكر سجله الغاني جوزيف باينتسيل في الدقيقة الخامسة، قبل أن يمنحه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة التقدم بثنائية في الدقيقتين 59 و82، لكن لاعب وسطه الدولي التشيكي توماس سوتشيك حرمه من النقاط الثلاث وبطاقة التأهل بتسجيله هدف التعادل لأصحاب الأرض بالخطأ في مرمى فريقه (88).

وعزز وست هام يونايتد موقعه في الصدارة برصيد 10 نقاط بفارق أربع نقاط أمام دينامو كييف الذي انفرد بالمركز الثاني بفوزه على ضيفه رابيد فيينا النمسوي 3-1، فيما تراجع الأخير إلى قاع الترتيب بعدما تجمد رصيده عند ثلاث نقاط بفارق نقطة واحدة خلف غنك.

نابولي يعزز حظوظه

وعزز نابولي الايطالي حظوظه في المنافسة على بطاقة المجموعة الثالثة عندما جدد فوزه على مضيفه ليغيا وارسو البولندي 4-1.

وكان ليغيا وارسو البادئ بالتسجيل عبر الأذربيجاني ماهر إمريلي في الدقيقة العاشرة، وضرب نابولي بقوة في الشوط الثاني وسجل رباعية تناوب عليها البولندي بيوتر جيلينسكي (51 من ركلة جزاء) والبلجيكي دريس مرتنس (75 من ركلة جزاء) والمكسيكي هيرفينغ لوسانو (79) والجزائري آدم وناس (90).

وهو الفوز الثاني على التوالي للفريق الجنوبي بعد الأوّل على الفريق البولندي بالذات 3-صفر في الجولة الثالثة مقابل تعادل مع مضيفه ليستر سيتي الإنجليزي 2-2 في الأولى وخسارة أمام ضيفه سبارتاك موسكو الروسي 2-3 في الثانية.

وانتزع نابولي صدارة المجموعة من ليغيا وارسو بعدما رفع رصيده إلى سبع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام الأخير.

وأهدر ليستر سيتي فرصة اللحاق بنابولي إلى الصدارة بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه سبارتاك موسكو بهدف للغاني دانيال أمارتي (58) مقابل هدف للنيجيري فيكتور موزيس (51). وأهدر القائد جيمي فاردي ركلة جزاء في الدقيقة 75. وبقي ليستر سيتي ثالثا برصيد خمس نقاط مقابل أربع للفريق الروسي.