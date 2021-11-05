كونتي يستهل مهامه مع توتنهام بالفوز في «كونفرنس ليغ»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 نوفمبر 2021, 01:31 مساء
المدرب الإيطالي انتونيو كونتي خلال مباراة لفريقه السابق إنتر ميلان ضد بولونيا في الدوري الإيطالي في 3 من أبريل 2021. (ا ف ب)

استهل المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي، مهامه مع فريقه الجديد توتنهام الإنجليزي بفوز على فيتيس ارنهم الهولندي (3-2) في الجولة الرابعة من مسابقة «كونفرنس ليغ» المستحدثة في كرة القدم، فيما فشل روما في الثأر من خسارته التاريخية ذهابا أمام بودو/غليمت النروجي واكتفي بالتعادل 2-2 أمس الخميس.

في المجموعة السابعة في شمال لندن، سُجلت الأهداف الخمسة في الشوط الأوّل للمباراة حيث تقدم توتنهام بثلاثية قبل نصف الساعة الأول بفضل الكوري الجنوبي هيونغ-سون مين (14) والبرازيلي لوكاس مورا (22) والمدافع الدنماركي ياكوب راسموسن خطأ في مرمى فريقه (28)، قبل أن يسجل الأخير هدف تقليص الفارق في الدقيقة 32، وأضاف زميله السلوفاكي ماتيوس بيرو الثاني إثر خطأ دفاعي من مورا (39).

وثأر توتنهام لخسارته بهدف نظيف أمام فيتيس في هولندا في الجولة السابقة، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني متأخرا بفارق 3 نقاط عن رين الفرنسي المتصدر والفائز على مورا السلوفيني بهدف وحيد سجله لويك بادي في الدقيقة 76.

وتراجع فيتيس إلى المركز الثالث حيث تجمد رصيده عند 6 نقاط من فوزين هزيمتين، فيما يتذيل مورا الترتيب من دون أي نقطة بعدما تعرض لهزيمته الرابعة.

وكان توتنهام عيّن الثلاثاء كونتي بعقد حتى نهاية الموسم المقبل خلف ا للمقال البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو على خلفية سوء النتائج.

سقوط الذئاب
في المجموعة الثالثة وعلى الملعب الأولمبي، سقط فريق «الذئاب» في فخ التعادل أمام ضيفه بودو/غليمت النروجي 2-2.

وسجل هدفي المضيف أولا سولباكين (45) وإريك بوثيم (65)، وللمضيف المصري الأصل ستيفان الشعراوي (54) والمدافع البرازيلي روجر غيبانيز دا سيلفا (84).

وكان الفريق النرويجي ألحق بـ«ذئاب» العاصمة الإيطالية خسارة تاريخية ذهابا 1-6، وهي كانت المرة الأولى التي تتلقى فيها شباك فريق يشرف عليه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ستة أهداف في المباراة رقم 1008 في مسيرته التدريبية.

ويحتل روما الذي لم يفز سوى مرة واحدة في مبارياته الست الأخيرة في جميع المسابقات، المركز الثاني في مجموعته مع 7 نقاط بفارق نقطة عن بودو/غليمت المتصدر، ومتقدما بفارق نقطة عن زوريا لوهانسك الأوكراني الفائز على ضيفه سسكا صوفيا البلغاري 2-صفر.

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