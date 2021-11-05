رسميا.. تشافي إلى برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 نوفمبر 2021, 01:05 مساء
تشافي هرنانديز. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي السد القطري، اليوم الجمعة، انتقال مديره الفني تشافي هرنانديز، لتولي مسؤولية تدريب برشلونة.

وأشار السد في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وافقت إدارة النادي القطري على انتقال تشافي لبرشلونة، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده».

وأضاف البيان: «اتفقنا مع برشلونة على التعاون العملي مستقبلًا». وأتم السد بتوجيه رسالة وداع للمدرب الإسباني «تشافي يعتبر جزءًا مهمًا من تاريخ السد، نتمنى له كل التوفيق في المرحلة المقبلة».

وأقال برشلونة، مدربه الهولندي رونالد كومان في أكتوبر الماضي، وعين بشكل موقت سيرجي بارخوان الذي قاد البارسا للفوز (1-0) على دينامو كييف الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

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