برشلونة يعلن إصابة عثمان ديمبلي مجددا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 نوفمبر 2021, 05:43 مساء
نادي برشلونة يعلن الخميس معناة ديمبلي من إجهاد في العضلة الغشائية بأوتار الركبة اليسرى. (الإنترنت)

أعلن نادي برشلونة، مساء اليوم الخميس، تعرض لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، إلى إصابة جديدة ستبعده عن الملاعب خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل مواجهة سيلتا فيغو في الدوري الإسباني.

وقال برشلونة في بيان على موقعه الرسمي، إن ديمبلي يعاني من إجهاد في العضلة الغشائية بأوتار الركبة اليسرى، مبينا أن سير عملية شفائه سيحدد موعد عودته للفريق.

وأكد النادي، إصابة ظهيره الأمريكي الدولي سيرجينو دست، بآلام أسفل الظهر، دون أن يحدد موعد عودته للتدريبات.

وتعرض عثمان ديمبلي للإصابة، خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام دينامو كييف مساء الثلاثاء، في مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي فاز فيها الفريق الكتالوني بهدف نظيف.

فيما تم استبعاد دست من المواجهة قبل انطلاقها بعدما شعر ببعض الآلام.

وعاد برشلونة للتدريبات مساء الخميس بقيادة المدرب الموقت سيرجي بارخوان، وغاب عن التمارين حارس المرمى البرازيلي نيتو بسبب معاناته من الحمى.

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