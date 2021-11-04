تشافي في مهمة فسخ عقده مع السد القطري لقيادة برشلونة

تشافي يجيب على أسئلة الصحفيين بعد مباراة دوري نجوم قطر ضد الدحيل. الدوحة في 3 نوفمبر 2021 (أ ف ب)

قال المدرب الإسباني لنادي السد القطري تشافي هيرنانديس، أمس الأربعاء، إنه يتطلع للعودة إلى الديار خلال ساعات أو ربما أيام، فيما كان فريقه السابق برشلونة الإسباني يجري مفاوضات في الدوحة لاستعادته داخل أسوار النادي الكاتالوني.

في المقابل، أكد المدير التنفيذي للسد تركي العلي بأن النادي لا يزال متمسكًا بمدربه الإسباني تشافي هيرنانديس، في خضم زيارة لوفد من نادي برشلونة إلى الدوحة للتفاوض على ضم الأخير.

ووصل وفد من برشلونة يضم نائب الرئيس رافا يوستي والمدير الرياضي ماتيو أليماني، إلى العاصمة القطرية مساء الأربعاء، في مسعى للتفاوض على التعاقد مع تشافي مدربًا للفريق الكاتالوني خلفًا للهولندي المقال رونالد كومان.

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وفي السياق، قال تشافي (41 عامًا) بعد مباراة السد التي انتهت بتعادل فريقه مع الدحيل 3-3 ضمن الدوري القطري «الناديان في محادثات ويجب التوصل إلى حل.. أتطلع للعودة إلى الديار كما تتخيلون، لكنها مسألة احترام.. لديّ عقد ويجب أن يوافق الناديان. أنا متحمس للغاية للعودة إلى الوطن وأكثر من ذلك لأن أكون مدربًا لبرشلونة وهي مسؤولية كبيرة، لكنني متحمس للغاية».

وتابع لاعب الوسط الإسباني السابق أن هناك «شرطًا جزائيًا صغيرًا» في عقده مع نادي السد، وأشارت تقارير إلى أن قيمته نحو 5 ملايين يورو (5.8 مليون دولار).

كما صرح تشافي «أنا إيجابي للغاية، هذا ما أنا عليه، لقد كنت واضحًا جدًا بشأن ما أريد.. أعتقد أن الأمر يتعلق بساعات، وربما أيام. إنهم يعرفون موقفي، وآمل أن يتم ذلك». وبعد انتهاء المباراة، عانق تشافي أعضاء الجهاز والفني واللاعبين في مشهد بدا وكأنه وداعي.

السد القطري يعلق

وخلال حضور الوفد الإسباني مباراة السد والدحيل في الدوحة، نقل حساب السد على «تويتر» عن العلي قوله إن موقف النادي واضح من البداية، فنحن متمسكون بمدربنا تشافي ولا يمكننا أن نفرط به في هذا الوقت الحساس من الموسم. مؤكدا «نرحب بزيارة الوفد الإداري من نادي برشلونة الإسباني وهي محل تقدير واحترام».

بدوره، قال يوستي لصحفيين متواجدين في ملعب المباراة إن عدم حضور رئيس النادي جوان لابورتا إلى الدوحة: «لا تمثل مشكلة لنادي السد» واصفًا العلاقة بـ«الممتازة»، ومشيدًا بحرص إدارة السد على استقبال وفد برشلونة في مطار حمد الدولي. ولفت يوستي إلى أن «اجتماعًا سيُعقد مع إدارة نادي السد بعد انتهاء المباراة مع الدحيل، على أن يستكمل البحث في اجتماع آخر صباح الغد».

حزناء لرحيل تشافي

وقال ظهير السد عبدالكريم حسن لقنوات «الكاس» القطرية بعد المباراة: «حزناء لرحيل تشافي لكن سعداء لانتقاله من السد إلى فريق كبير مثل برشلونة. قدم تشافي فكرًا جديدًا للكرة القطرية خصوصا لنا نحن لاعبي نادي السد. تعرض لانتقادات منذ استلامه النادي، لكن شاهدتم فكره الكروي الجديد وطريقته. كل الفرق عانت من هذا الأسلوب».

وبالنسبة للحديث الذي دار بين تشافي واللاعبين في اجتماع الفريق، أضاف ظهير السد «هناك حزن لرحيل تشافي، خصوصًا أنه لعب معنا ودربنا وأمضينا أوقاتًا ممتعة وجميلة ولحظات حزن وفرح. رحيله سيكون مؤثرًا».

من جهته، قال لاعب السد الإسباني سانتي كاسورلا: «نتمنى الأفضل لتشافي. أنا ممتن لكل الذي قدمه لأجلي. يجب أن ننتظر الآن ونرى ماذا سيحصل». وبعد بداية مخيبة في الدوري الإسباني حيث يحتل المركز التاسع، يشرف راهنًا على برشلونة بشكل موقت ظهيره السابق سيرجي بارجوان.

ونشأ تشافي في صفوف برشلونة منذ صغره وحمل ألوانه في 17 موسمًا في أكثر من 750 مباراة، قبل الذهاب إلى قطر في 2015. وبعد حمل ألوان السد كلاعب لمدة أربعة مواسم، أشرف على تدريبه وقاده إلى لقب الدوري الموسم الماضي ولقب كأس الأمير في آخر عامين.