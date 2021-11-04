الليلة.. كونتي يبدأ مشواره الرسمي مع توتنهام

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 نوفمبر 2021, 03:26 مساء
أنطونيو كونتي (فوتبول إيطاليانو)

يقود المدرب أنطونيو كونتي، فريقه الجديد توتنهام أمام فيتيس أرنهيم، مساء اليوم الخميس، في مسابقة الدوري الأوروبي، بعد أن حصل على الأوراق الرسمية اللازمة في الوقت المناسب.

وتم تعيين الإيطالي كونتي مدربًا جديدًا لتوتنهام يوم الثلاثاء، لكنه لم يتمكن من بدء العمل رسميًا، لأنه وطاقمه ينتظرون تصاريح عملهم من وزارة الداخلية.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» إن كونتي تلقى الوثائق ذات الصلة، ليبدأ العمل وسيكون في وضع الاستعداد لمواجهة الليلة، حيث من المتوقع أن يحظى مدرب تشيلسي السابق بتصفيق حار من جماهير توتنهام بمباراة الليلة.

واستلم كونتي تدريب توتنهام خلفًا للمدرب البرتغالي نونو إيسبيريتو سانتو الذي أُقيل من منصبه، بسبب تذبذب نتائج الفريق اللندني منذ بداية الموسم.

ويتمتع كونتي الذي قاد إنتر ميلان الموسم الماضي للفوز بلقب الدوري الإيطالي، بسمعة مرموقة في إنجلترا، بعدما سبق وأن فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي العام 2017.

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