في غياب ميسي.. سان جيرمان يفرط في صدارة مجموعته بدوري الأبطال

باريس سان جيرمان تعادل مع لايبزيج بهدفين لكل فريق على ملعب «ريد بول آرينا»بدوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)

تعادل باريس سان جيرمان مع لايبزيج بهدفين لكل فريق على ملعب «ريد بول آرينا»، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

لايبزيج تقدم مبكرا في الدقيقة الثامنة، من عرضية من أندريه سيلفا، قابلها كريستوفر نكونكو برأسية في المرمى.

باريس سان جيرمان أدرك التعادل في الدقيقة الـ21 بعد عرضية من مبابي، قابلها فينالدوم بلمسة في المرمى الخالي.

فينالدوم لم يكتف بالأول، فأضاف الثاني في الدقيقة الـ39 بعد رأسية من ماركينيوس، تابعها فينالدوم برأسية في المرمى مسجلا الثاني.

ومن خطأ ساذج للغاية، في الدقيقة (90+2) قفز كيمبيمبي فوق أكتاف نكونكو، ليحتسب الحكم ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو، سددها سزوبوسزلاي بنجاح على يمين دوناروما، ليسجل التعادل في وقت قاتل.

بهذا التعادل، فرط بي إس جي في صدارة المجموعة الأولى، متراجعا للمركز الثاني برصيد 8 نقاط، خلف مانشستر سيتي 9 نقاط، بينما حصد الفريق الألماني أول نقطة، ليبقي على آماله في المنافسة على التأهل ليوروبا ليج.