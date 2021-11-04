إنتر ميلان يتزع وصافة مجموعته بدوري الأبطال بالفوز على شيريف

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 نوفمبر 2021, 12:14 صباحا
إنتر ميلان يقهر شيريف بثلاثة أهداف مقابل هدف ويطارد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)

نجح فريق إنتر ميلان في تحقيق الفوز أمام نظيره شيريف تيراسبول المولدوفي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء بمنافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. 

أحرز أهداف الإنتر كل من مارسيلو بروزوفيتش بالدقيقة (54)، وميلان سكرينيار بالدقيقة (66) بينما اختتم أليكسيس سانشيز النتيجة بهدفه الثالث بالدقيقة (82)، بينما سجل أداما تراوري هدف شيريف الوحيد بالدقيقة (90+2).

بهذه النتيجة رفع الإنتر رصيده إلى 7 نقاط ليقفز للمركز الثاني خلف المتصدر ريال مدريد (9 نقاط)، بينما يتجمد رصيد شيريف عند 6 نقاط ويتراجع للمركز الثالث.

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