مانشستر سيتي يسحق كلوب بروج.. ويقترب من ثمن نهائي دوري الأبطال

مانشستر سيتي الإنجليزي يفوز على ضيفه كلوب بروج البجيكي (4 - 1) ضمن منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)

تغلب مانشستر سيتي الإنجليزي على ضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة (4-1)، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وافتتح السيتي التسجيل بالفعل في الدقيقة (15)، بعدما أرسل كانسيلو عرضية أرضية داخل منطقة الـ6 ياردة، تابعها فودين أمام الشباك الخالية من حارسها، مسجلًا بسهولة الهدف الأول.

ولم يتأخر رد بروج بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 17، بعدما سدد فانكن كرة قوية من داخل المنطقة تألق إديرسون في التصدي لها، تابعها كيتيلياري مرسلًا عرضية أرضية اصطدمت بستونز وسكنت الشباك.

وسجل السيتي الهدف الثني من لاعبه المغربي رياض محرز في الدقيقة 54، بعدما أرسل كانسيلو عرضية متقنة للجزائري الخالي من الرقابة تمامًا داخل المنطقة، ليسدد رأسية سكنت الشباك.

وأطلق السيتي رصاصة الرحمة على بروج بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 72، بعدما أرسل جوندوجان عرضية أرضية داخل منطقة الـ6 ياردة لسترلينج الخالي من الرقابة، ليسجل بسهولة في الشباك في لقطة مشابهة للهدف الأول.

وأضاف جيسوس الهدف الرابع للسيتي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز السيتي بنتيجة (4-1).

وبتلك النتيجة رفع السيتي رصيده إلى 9 نقاط ليتواجد في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد بروج عند 4 نقاط في المركز الثالث.