رسميا.. ليفربول يحجز بطاقة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 نوفمبر 2021, 12:03 صباحا
ماني وصلاح في فوز ليفربول على أتلتيكو مدريد (2-0) بمسابقة دوري أبطال أوروبا. 3 نوفمبر. (الإنترنت)

ضمن ليفربول بلوغ الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه مساء الأربعاء على ضيفه أتلتيكو مدريد 2-0، ضمن منافسات المجموعة السابعة.

افتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة (13)، بعد رأسية من ديوجو جوتا، إثر متابعة لعرضية ترينت ألكسندر أرنولد.

وسرعان ما أضاف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 21، بعدم أطلق أرنولد كرة نحو المرمى، وقف ماني في طريقها، وغمزها خادعة في شباك الحارس السلوفيني يان أوبلاك.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول إلى 12 نقطة من 4 مباريات، متقدما بفارق 7 نقاط أمام بورتو صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد أتلتيكو عند 4 نقاط في المركز الثالث.

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