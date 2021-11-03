ميسي على رأس قائمة الأرجنتين رغم إعلان إصابته

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 11:52 مساء
ميسي مع منتخب الأرجنتين. (أرشيفية - إنترنت)

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، قائمة فريقه للتوقف الدولي المقبل، استعدادا لمواجهة أوروجواي والبرازيل ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويأتي ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، على رأس قائمة الأرجنتين، استعدادًا للمباراتين، وذلك على الرغم من إعلان ناديه باريس سان جيرمان عن غيابه لفترة قد تطول بسبب الإصابة في الركبة والتي تسببت في غيابه عن مباريات الفريق الأخيرة.

وجاءت قائمة الأرجنتين كاملة، كالآتي:
فرانكو أرماني - إيميليانو مارتينيز - خوان موسو - مولينا - جونزالو مونتيل - كريستيان روميو - جيرمان بيزيلا -نيكولاس أوتاميندي - لوكاس كوارتا - نيكولاس تاليافيجو - ماركوس أكونا - جويدو رودريجيز - لياندرو باريديس - ليستاندرو مارتينيز - إنزو فيرنانديز - رودريجو دي باول - إزكويل بالاسيوس - جيوفاني لو سيلسو - نيكولاس دومينجويس - آنخيل دي ماريا - ليونيل ميسي - آنحيل كوريا - لاوتارو مارتينيز - باولو ديبالا - جوليان ألفاريز - نيكولاس جونزاليس - خواكين كوريا -  تياجو ألمادا - سانتياجو سيمون - إزكويل زيبالوس - كريستيان مدينا - ماتياس سولي - جاستون أفيلا - فيدريكو جوميز.

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