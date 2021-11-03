ميسي على رأس قائمة الأرجنتين رغم إعلان إصابته

ميسي مع منتخب الأرجنتين. (أرشيفية - إنترنت)

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، قائمة فريقه للتوقف الدولي المقبل، استعدادا لمواجهة أوروجواي والبرازيل ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويأتي ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، على رأس قائمة الأرجنتين، استعدادًا للمباراتين، وذلك على الرغم من إعلان ناديه باريس سان جيرمان عن غيابه لفترة قد تطول بسبب الإصابة في الركبة والتي تسببت في غيابه عن مباريات الفريق الأخيرة.