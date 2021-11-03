«السد» يوجه صفعة إلى «برشلونة» بشأن تشافي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 11:46 مساء
تشافي المدير الفني لفريق السد القطري. (الإنترنت)

وجه المدير التنفيذي لنادي «السد» القطري، تركي العلي، صدمة إلى «برشلونة»، الذي يرغب في الحصول على خدمات تشافي المدير الفني للفريق القطري.

وقال العلي في تصريحات أبرزتها جريدة «سبورت»، وفقا لـ«كورة»: «نرحب بزيارة وفد برشلونة.. وهم محل احترام، لكن موقف السد واضح من البداية».

وأكد: «متمسكون بمدربنا تشافي، ولا يمكننا أن نسمح له بالمغادرة خلال هذا الوقت الحساس من الموسم».

واستقر «برشلونة» على إسناد مهمة تدريب الفريق لتشافي، بعد إقالة الهولندي رونالد كومان، عقب الخسارة من رايو فايكانو في الليغا.

وسافر وفد «برشلونة»، المكون من رافا يوستي نائب الرئيس، وماتيو أليماني المدير الرياضي، إلى قطر، اليوم الأربعاء، من أجل التفاوض مع «السد».

وزعمت تقارير أن «برشلونة» لديه اتفاق كامل مع تشافي حول العقد، بينما يتبقى الحصول على موافقة مسؤولي النادي القطري لفسخ العقد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التشكيل الرسمي لموقعة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال
رياضة عالمية
بنزيما يسجل الهدف رقم 1000 لـ«ريال مدريد» في دوري الأبطال
رياضة عالمية
بعد الانهيار الكبير لـ«الليرة» اللبنانية.. أكوام من العملة المحلية ليس لها قيمة ...
اقتصاد
«الأهلي بنغازي» يصدر بيانا حول تأجيل الدوري الممتاز
رياضة محلية
تونس تكتشف نفقا قرب مقر إقامة السفير الفرنسي
عربى
«الصحة العالمية» تمنح موافقة طارئة للقاح الهندي «بهارات بايوتيك» المضاد ...
دولى
محمد صوان: لن نقيم الدولة إلا بالتنازلات و«العفو العام»
ليبيا
باشاغا: يجب إجراء الانتخابات في موعدها لأن ليبيا في خطر
ليبيا
الكوني: إقامة الانتخابات في 24 ديسمبر أفضل من تأجيلها
ليبيا
دعوات لتطوير لقاح ضد بكتيريا تقتل 150 ألف طفل سنويا
دولى
الفلسطينية بانه تطلق أغنية «مجنونة» باللهجة المصرية (فيديو)
ثقافة وفن
تقرير: 4% من سكان الدول الفقيرة تلقوا لقاح «كورونا» مقابل ثلاثة أرباع الدول ...
دولى
رسميًا.. بايرن ميونخ ويوفنتوس يتأهلان إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
لماذا دعت الصين شعبها إلى تخزين السلع الرئيسية تحسبا للطوارئ؟
اقتصاد
أحزاب ليبية تستعد لتوقيع ميثاق شرف خلال مؤتمر في طرابلس السبت المقبل
ليبيا
مسؤول دولي: متفائل بالوضع في أفغانستان أكثر من مستقبل ليبيا
ليبيا
مصادر: الدبيبة يكلف أبو جناح مهام رئيس الحكومة استعدادا للترشح إلى الرئاسة
ليبيا
ذوبان الجليد في غرينلاند يفاقم خطر الفيضانات بالعالم
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الزنك قد يكون مفيدا في مكافحة أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية