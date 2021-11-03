«السد» يوجه صفعة إلى «برشلونة» بشأن تشافي

تشافي المدير الفني لفريق السد القطري. (الإنترنت)

وجه المدير التنفيذي لنادي «السد» القطري، تركي العلي، صدمة إلى «برشلونة»، الذي يرغب في الحصول على خدمات تشافي المدير الفني للفريق القطري.

وقال العلي في تصريحات أبرزتها جريدة «سبورت»، وفقا لـ«كورة»: «نرحب بزيارة وفد برشلونة.. وهم محل احترام، لكن موقف السد واضح من البداية».

وأكد: «متمسكون بمدربنا تشافي، ولا يمكننا أن نسمح له بالمغادرة خلال هذا الوقت الحساس من الموسم».

واستقر «برشلونة» على إسناد مهمة تدريب الفريق لتشافي، بعد إقالة الهولندي رونالد كومان، عقب الخسارة من رايو فايكانو في الليغا.

وسافر وفد «برشلونة»، المكون من رافا يوستي نائب الرئيس، وماتيو أليماني المدير الرياضي، إلى قطر، اليوم الأربعاء، من أجل التفاوض مع «السد».

وزعمت تقارير أن «برشلونة» لديه اتفاق كامل مع تشافي حول العقد، بينما يتبقى الحصول على موافقة مسؤولي النادي القطري لفسخ العقد.