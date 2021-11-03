عودة الجمهور إلى الملاعب في الدوري المصري لأول مرة منذ مارس 2020

مباراة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري. (الإنترنت)

تعود الجماهير إلى مباريات الدوري المصري لكرة القدم لأول مرة منذ تفشي جائحة فيروس كورونا في مارس 2020، بمناسبة القمة بين الزمالك حامل اللقب والأهلي، يوم الجمعة بملعب القاهرة الدولي إذ سمحت السلطات بحضور ألف متفرج لكل فريق.

وتأتي المباراة في المرحلة الثالثة من الدوري المحلي، ما يجعل أهمية الفوز بها تكتسي طابعا معنويا إلا أن كل فريق يتطلع لتحقيق الفوز لدوافع مختلفة.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد ست نقاط بفارق الأهداف أمام الزمالك وبيراميدز الذي يملك فرصة الانفراد بالصدارة مؤقتا عندما يستضيف الاتحاد السكندري الثالث (4 نقاط) الخميس في افتتاح هذه الجولة.

ورغم أن نتيجة المباراة لن تؤثر على مشوار الفريقين في الدوري، إلا أن كليهما يتطلع لتحقيق الفوز، وإن اختلفت الدوافع. فالزمالك يأمل في تحقيق فوز معنوي يمنح جماهيره الثقة في الاحتفاظ باللقب رغم الظروف الصعبة التي يمر بها، فيما يسعى الأهلي إلى مصالحة جماهيره بفوز بالبطولة الخاصة بين الغريمين، وتعويضهم عن ضياع مسابقتي الدوري والسوبر المحلي الموسم الماضي.

الزمالك ودوامة الأزمات

يخوض الزمالك الموسم وسط ظروف مادية وإدارية في غاية الصعوبة، إذ يعاني من أزمة مادية منعته من قيد صفقاته الجديدة لفترتين بسبب عقوبات وغرامات وصلت إلى 17 مليون دولار من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لصالح لاعبين ومدربين سابقين لم يحصلوا على مستحقاتهم بعد رحيلهم، فضلا عن عدم حصول اللاعبين الحاليين على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

ورغم البداية الناجحة للزمالك بتحقيق فوزين متتاليين على انبي وطلائع الجيش مع أداء مثالي، إلا أن مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون أثار جدلا واسعا بتصريحاته قبل القمة بقوله "لم أغير موقفي ولا زلت عند رأيي: الأهلي هو المرشح الأول للتتويج بلقب الدوري، بفضل امتلاكه الأموال وتدعيم صفوفه بصفقات جديدة بينما لم يبرم الزمالك أي صفقات"، مؤكدا على أن الأهلي "يملك أفضلية قد تمنحه الفوز في لقاء القمة".

موسيماني عقدة الزمالك

ويدخل الأهلي المباراة باستقرار إداري ومالي ودعم للفريق بصفقات جديدة أبرزها الجنوب أفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميكيسوني. واستعد للقمة بمعسكر مغلق مبكر خاض خلاله مباراة ودية أمام نادي المرج الناشط في دوري الدرجة الثالثة لتجهيز البدلاء والعائدين من الإصابة.

ويشكل مدرب الأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني "عقدة" للزمالك، لأنه المدرب الذي حرم الفريق من التتويج بلقبين في مسابقة دوري أبطال أفريقيا عامي 2016 عندما كان مدربا لمواطنه صنداونز و2020 بقيادة الأهلي.

في المقابل، يملك كارتيرون سجلا مثاليا أمام الأهلي، إذ قاد الفارس الأبيض إلى الفوز مرتين في السوبر المحلي في شباط/فبراير 2020 بركلات الترجيح في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والدوري موسم 2019-2020 بنتيجة 3-1.