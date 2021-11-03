ميلان ينتزع تعادلا صعبا أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا

فريق ميلان يقع في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام ضيفه بورتو على ملعب سان سيرو بدوري أبطال أوروبا. 3 نوفمبر. (الإنترنت)

حقق فريق «ميلان» التعادل أمام ضيفه «بورتو»، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما بملعب سان سيرو، مساء اليوم الأربعاء، بمنافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

بدأ «بورتو» بشكل جيد ونجح في الدقيقة السادسة في تسجيل الهدف الأول في اللقاء، بعدما قطع جروجيتش الكرة من بن ناصر في وسط الملعب لينفذ هجمة مرتدة سريعة، ويمرر إلى لويس دياز أمام المرمى ليسدد الكرة في الشباك.

ونجح «ميلان» بالدقيقة 61 من إدراك هدف التعادل، عن طريق مبيمبا بالخطأ في مرماه، بعد ركلة حرة نفذت وضربت في الحائط لتجد جيرو الذي سددها باتجاه المرمى وتصدى لها الحارس ليتابعها كالولو بتسديدة أسكنها مبيمبا في شباك فريقه.

بهذا التعادل، رفع «بورتو» رصيده إلى 5 نقاط ويقفز للمركز الثاني بالمجموعة متفوقًا على أتلتيكو مدريد (4 نقاط)، بينما حصد «ميلان» أول نقطة له بدور المجموعات في مباراته الرابعة.