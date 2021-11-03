كريم بنزيما يقود ريال مدريد لعبور عقبة شاختار في دوري أبطال أوروبا

فريق ريال مدريد يحقق الفوز على شاختار دونيتسك الأوكراني بهدفين مقابل هدف لدوري أبطال أوروبا. 3 نوفمبر 2021. (الإنترنت)

حقق فريق «ريال مدريد»، انتصارًا ثمينًا على نظيره «شاختار دونيتسك» الأوكراني، بنتيجة (2-1)، مساء اليوم الأربعاء، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ونجح كريم بنزيما في تسجيل هدف التقدم لـ«ريال مدريد» في الدقيقة 14، بعدما استغل فينيسيوس جونيور خطأ من دفاع شاختار ومرر الكرة داخل المنطقة لبنزيما الذي سددها مباشرة في الشباك.

ونجح فرناندو في تسجيل هدف التعادل لـ«شاختار دونيتسك» في الدقيقة 39، حيث تلقى كرة عرضية في العمق من زميله باتريك وتسلم الكرة وسدد قبل أن تصل الكرة للمدافع ألابا، ولم يستطع كورتوا التصدي لها.

واستطاع كريم بنزيما تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 61، بعد هجمة منظمة وعدة تمريرات بين كاسيميرو وفينيسيوس الذي أرسلها لبنزيما وسدد في الشباك.

وبهذا الانتصار يرفع «ريال مدريد» رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد «شاختار دونيتسك» عند نقطة وحيدة في ذيل الترتيب.