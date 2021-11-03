التشكيل الرسمي لموقعة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

سيميوني وكلوب. (الإنترنت)

أعلن مدرب فريق ليفربول يورجن كلوب، التشكيل الأساسي لمواجهة أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأربعاء، في بطولة دوري أبطال أوروبا، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، موسم 2021/22.

وتشكيل ليفربول أمام أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: تسيميكاس، فان دايك، جويل ماتيب، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، تشامبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ساديو ماني.

بدلاء ليفربول أمام أتلتيكو مدريد: «أدريان، كيليهر، تياجو، فيرمينو، كوناتي، أوريجي، مينامينو، روبرتسون، فيليبس، مورتون».

في المقابل أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد التشكيل الأساسي لمواجهة ليفربول.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: كيران تريبير - فيليبي - خيمينيز - هيرموسو.

خط الوسط: أنخيل كوريا - رودريجو دي باول - كوكي - يانيك كاراسكو.

خط الهجوم: جواو فيليكس - لويس سواريز.

ويتصدر ليفربول المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، ويليه أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.