بنزيما يسجل الهدف رقم 1000 لـ«ريال مدريد» في دوري الأبطال

هدف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما يتوج ريال مدريد على عرش أوروبي جديد.(الإنترنت)

نجح كريم بنزيما مهاجم «ريال مدريد»، في تسجيل هدف التقدم لفريقه، خلال مواجهة «شاختار دونيتسك» الأوكراني، مساء اليوم الأربعاء، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتمكن بنزيما من زيارة شباك فريق شاختار، في الدقيقة (14) بعد أن استغل فينيسيوس جونيور خطأ مدافع الفريق الضيف، ليقطعها ويمررها إلى بنزيما الذي سدد الكرة في الشباك بسهولة.

وبهدف بنزيما أصبح نادي «ريال مدريد» الإسباني، أول نادٍ يصل إلى 1000 هدف في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نحن أول نادي يسجل 1000 هدف في تاريخ كأس أوروبا!».

ويحتل «ريال مدريد» المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، بالتساوي مع المتصدر «شيريف تيراسبول» المولدوفي، والانتصار اليوم سيضعه على قمة المجموعة، بشرط ألا يفوز «شيريف» أمام «إنتر ميلان» الإيطالي.

وتلقى «الميرنغي» هزيمة وحيدة في الجولات الثلاث الأولى، وكانت ضد «شيريف تيراسبول» بنتيجة (1-2) في معقله «سانتياغو برنابيو».