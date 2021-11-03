بنزيما يسجل الهدف رقم 1000 لـ«ريال مدريد» في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 08:33 مساء
هدف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما يتوج ريال مدريد على عرش أوروبي جديد.(الإنترنت)

نجح كريم بنزيما مهاجم «ريال مدريد»، في تسجيل هدف التقدم لفريقه، خلال مواجهة «شاختار دونيتسك» الأوكراني، مساء اليوم الأربعاء، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتمكن بنزيما من زيارة شباك فريق شاختار، في الدقيقة (14) بعد أن استغل فينيسيوس جونيور خطأ مدافع الفريق الضيف، ليقطعها ويمررها إلى بنزيما الذي سدد الكرة في الشباك بسهولة.

وبهدف بنزيما أصبح نادي «ريال مدريد» الإسباني، أول نادٍ يصل إلى 1000 هدف في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نحن أول نادي يسجل 1000 هدف في تاريخ كأس أوروبا!».

ويحتل «ريال مدريد» المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، بالتساوي مع المتصدر «شيريف تيراسبول» المولدوفي، والانتصار اليوم سيضعه على قمة المجموعة، بشرط ألا يفوز «شيريف» أمام «إنتر ميلان» الإيطالي.

وتلقى «الميرنغي» هزيمة وحيدة في الجولات الثلاث الأولى، وكانت ضد «شيريف تيراسبول» بنتيجة (1-2) في معقله «سانتياغو برنابيو».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التشكيل الرسمي لموقعة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال
رياضة عالمية
بنزيما يسجل الهدف رقم 1000 لـ«ريال مدريد» في دوري الأبطال
رياضة عالمية
بعد الانهيار الكبير لـ«الليرة» اللبنانية.. أكوام من العملة المحلية ليس لها قيمة ...
اقتصاد
«الأهلي بنغازي» يصدر بيانا حول تأجيل الدوري الممتاز
رياضة محلية
تونس تكتشف نفقا قرب مقر إقامة السفير الفرنسي
عربى
«الصحة العالمية» تمنح موافقة طارئة للقاح الهندي «بهارات بايوتيك» المضاد ...
دولى
محمد صوان: لن نقيم الدولة إلا بالتنازلات و«العفو العام»
ليبيا
باشاغا: يجب إجراء الانتخابات في موعدها لأن ليبيا في خطر
ليبيا
الكوني: إقامة الانتخابات في 24 ديسمبر أفضل من تأجيلها
ليبيا
دعوات لتطوير لقاح ضد بكتيريا تقتل 150 ألف طفل سنويا
دولى
الفلسطينية بانه تطلق أغنية «مجنونة» باللهجة المصرية (فيديو)
ثقافة وفن
تقرير: 4% من سكان الدول الفقيرة تلقوا لقاح «كورونا» مقابل ثلاثة أرباع الدول ...
دولى
لماذا دعت الصين شعبها إلى تخزين السلع الرئيسية تحسبا للطوارئ؟
اقتصاد
أحزاب ليبية تستعد لتوقيع ميثاق شرف خلال مؤتمر في طرابلس السبت المقبل
ليبيا
مسؤول دولي: متفائل بالوضع في أفغانستان أكثر من مستقبل ليبيا
ليبيا
مصادر: الدبيبة يكلف أبو جناح مهام رئيس الحكومة استعدادا للترشح إلى الرئاسة
ليبيا
ذوبان الجليد في غرينلاند يفاقم خطر الفيضانات بالعالم
علوم وتكنولوجيا
وفاة المطرب السوري صباح فخري (استمع إلى أشهر ما غنى)
ثقافة وفن
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الزنك قد يكون مفيدا في مكافحة أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية