إيمري يعترف باهتمام «نيوكاسل»

مدرب فيارايل الإسباني اوناي ايمري خلال المباراة ضد يونغ بويز السويسري في دوري ابطال أوروبا الثاني من نوفمبر 2021(اف ب)

اعترف مدرب «فياريال» الإسباني لكرة القدم، أوناي إيمري، باهتمام «نيوكاسل» الإنجليزي بالتعاقد معه، لكنه شدد على عدم وجود عرض رسمي.

ويسعى «نيوكاسل» صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري الإنجليزي والمستحوذ سعوديًّا حديثًا إلى التعاقد مع ايمري لخلافة ستيف بروس المقال من منصبه الشهر الماضي.

وقال إيمري عقب فوز فريقه على «يونغ بويز» السويسري (2-صفر) في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا: «كان هناك اهتمام، لكنني أمضيت اليوم كله أفكر في المباراة. لا يوجد عرض».

وأضاف: «أنا أركز على فياريال، أنا سعيد جدًّا. إذا كان هناك عرض فسأتحدث إلى الرئيس. من حيث المبدأ سأكون مسؤولاً يوم الأحد ضد خيتافي» في الدوري المحلي.

واعترف مدرب «آرسنال» الإنجليزي السابق بأنه «لم يقل لا» لـ«نيوكاسل»، وقال إنه سيقيم أي عرض يصل.

وأوضح: «لم أقل لا. لدي الكثير من الاحترام للنادي واللاعبين وأقصى درجات الاحترام للرئيس. إذا كان هناك شيء ملموس فسوف أتحدث مع الرئيس».

وتابع: «إذا كان هناك عرض، يمكنني الاستماع له. لكنه افتراضي. أول شيء يجب فعله هو التحدث مع النادي».

وأشرف إيمري على فوز «فياريال» بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وهو أول لقب كبير للنادي، لكن الفريق كان أقل إثارة للإعجاب في الدوري الإسباني. لقد أنهوا الموسم الماضي في المركز السابع، ويحتلون المركز 13 حاليًا ، بعد فوزهم في اثنتين فقط من مبارياتهم الإحدى عشرة الافتتاحية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، الثلاثاء، أن النادي يسعى للتعاقد مع مدرب «فياريال» الحالي قبل الرحلة المرتقبة الى «برايتون»، السبت، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأشارت تقارير إلى أن هناك تفاوضًا على صفقة بقيمة ستة ملايين جنيه إسترليني (8 ملايين دولار) لتحرير إيمري من عقده مع ناديه الحالي.

واستحوذت مجموعة استثمارية تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي الشهر الفائت، على أن تكون الحصة السعودية فيه بنسبة 80 في المئة، ولديها طموحات للسير على خطى نجاحات «مانشستر سيتي» و«تشلسي» الإنجليزيين و«باريس سان جيرمان» الفرنسي، المستحوذة من مستثمرين أجانب أثرياء.

وحقق إيمري (49 عامًا) الألقاب في «إشبيلية» و«باريس سان جرمان»، ولكن يملك خبرة قليلة في الصراع على تفادي الهبوط.