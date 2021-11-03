سجن مشجع إنجليزي بتهمة توجيه إساءات عنصرية بعد نهائي كأس أوروبا

تلقى راشفورد، شانشو وساكا من ذوي البشرة السوداء إساءات عنصرية بعد أن فشلوا في ترجمة ركلات الترجيح بنجاح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والاضافي ضد ايطاليا (ا ف ب)

حُكم على مشجع أساء عنصريًّا إلى لاعبي منتخب إنجلترا ماركوس راشفورد، غايدون سانشو وبوكايو ساكا بعد نهائي كأس أوروبا هذا الصيف ضد إيطاليا، بالسجن لمدة عشرة أسابيع.

ونشر جوناثون بيست (52 عامًا) مقطع فيديو عبر حسابه على موقع «فيسبوك» مدته 18 ثانية تهجم فيه «بتعابير قاسية» على اللاعبين بعد خسارة إنجلترا بركلات الترجيح أمام إيطاليا على ملعب «ويمبلي».

وسبق أن أقر بيست في وقت سابق بأنه مذنب «بإرساله عبر شبكة تواصل عامة تعابير مسيئة أو غير لائقة أو فاحشة أو تهديدية».

وتلقى اللاعبون الثلاثة من ذوي البشرة السوداء إساءات عنصرية على الإنترنت بعد أن فشلوا في ترجمة ركلات الترجيح بنجاح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 لتحرم إنجلترا من لقب أول منذ كأس العالم 1966.

وقال القاضي، دينيس برينان، إنه نظر في إصدار حكم مع وقف التنفيذ، لكنه قرر فرض عقوبة السجن لردع الآخرين من تكرار ذلك.

وأوقفت الشرطة البريطانية في أغسطس الماضي 11 شخصًا بسبب توجيههم إساءات عنصرية عبر الإنترنت بعد النهائي.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في يوليو الفائت، أن القوانين التي تحظر وجود مثيري الشغب في ملاعب كرة القدم في إنجلترا ستشمل أيضًا أولئك الذين يوجهون إساءات عنصرية إلى اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما التقى مع ممثلين من شركات «فيسبوك»، «تويتر»، «سنابتشات»، «تيك توك»، و«إنستغرام، مشيرًا إلى أنها «إذا فشلت في إزالة المحتوى المسيء، ستواجه غرامات تصل إلى 10 في المئة من عائداتها العالمية».