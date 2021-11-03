سجن مشجع إنجليزي بتهمة توجيه إساءات عنصرية بعد نهائي كأس أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 07:33 مساء
تلقى راشفورد، شانشو وساكا من ذوي البشرة السوداء إساءات عنصرية بعد أن فشلوا في ترجمة ركلات الترجيح بنجاح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والاضافي ضد ايطاليا (ا ف ب)

حُكم على مشجع أساء عنصريًّا إلى لاعبي منتخب إنجلترا ماركوس راشفورد، غايدون سانشو وبوكايو ساكا بعد نهائي كأس أوروبا هذا الصيف ضد إيطاليا، بالسجن لمدة عشرة أسابيع.

ونشر جوناثون بيست (52 عامًا) مقطع فيديو عبر حسابه على موقع «فيسبوك» مدته 18 ثانية تهجم فيه «بتعابير قاسية» على اللاعبين بعد خسارة إنجلترا بركلات الترجيح أمام إيطاليا على ملعب «ويمبلي».

وسبق أن أقر بيست في وقت سابق بأنه مذنب «بإرساله عبر شبكة تواصل عامة تعابير مسيئة أو غير لائقة أو فاحشة أو تهديدية».

وتلقى اللاعبون الثلاثة من ذوي البشرة السوداء إساءات عنصرية على الإنترنت بعد أن فشلوا في ترجمة ركلات الترجيح بنجاح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 لتحرم إنجلترا من لقب أول منذ كأس العالم 1966.

وقال القاضي، دينيس برينان، إنه نظر في إصدار حكم مع وقف التنفيذ، لكنه قرر فرض عقوبة السجن لردع الآخرين من تكرار ذلك.

وأوقفت الشرطة البريطانية في أغسطس الماضي 11 شخصًا بسبب توجيههم إساءات عنصرية عبر الإنترنت بعد النهائي.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في يوليو الفائت، أن القوانين التي تحظر وجود مثيري الشغب في ملاعب كرة القدم في إنجلترا ستشمل أيضًا أولئك الذين يوجهون إساءات عنصرية إلى اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي. 

كما التقى مع ممثلين من شركات «فيسبوك»، «تويتر»، «سنابتشات»، «تيك توك»، و«إنستغرام، مشيرًا إلى أنها «إذا فشلت في إزالة المحتوى المسيء، ستواجه غرامات تصل إلى 10 في المئة من عائداتها العالمية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التشكيل الرسمي لموقعة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال
رياضة عالمية
بنزيما يسجل الهدف رقم 1000 لـ«ريال مدريد» في دوري الأبطال
رياضة عالمية
بعد الانهيار الكبير لـ«الليرة» اللبنانية.. أكوام من العملة المحلية ليس لها قيمة ...
اقتصاد
«الأهلي بنغازي» يصدر بيانا حول تأجيل الدوري الممتاز
رياضة محلية
تونس تكتشف نفقا قرب مقر إقامة السفير الفرنسي
عربى
«الصحة العالمية» تمنح موافقة طارئة للقاح الهندي «بهارات بايوتيك» المضاد ...
دولى
محمد صوان: لن نقيم الدولة إلا بالتنازلات و«العفو العام»
ليبيا
باشاغا: يجب إجراء الانتخابات في موعدها لأن ليبيا في خطر
ليبيا
الكوني: إقامة الانتخابات في 24 ديسمبر أفضل من تأجيلها
ليبيا
دعوات لتطوير لقاح ضد بكتيريا تقتل 150 ألف طفل سنويا
دولى
الفلسطينية بانه تطلق أغنية «مجنونة» باللهجة المصرية (فيديو)
ثقافة وفن
تقرير: 4% من سكان الدول الفقيرة تلقوا لقاح «كورونا» مقابل ثلاثة أرباع الدول ...
دولى
لماذا دعت الصين شعبها إلى تخزين السلع الرئيسية تحسبا للطوارئ؟
اقتصاد
أحزاب ليبية تستعد لتوقيع ميثاق شرف خلال مؤتمر في طرابلس السبت المقبل
ليبيا
مسؤول دولي: متفائل بالوضع في أفغانستان أكثر من مستقبل ليبيا
ليبيا
مصادر: الدبيبة يكلف أبو جناح مهام رئيس الحكومة استعدادا للترشح إلى الرئاسة
ليبيا
ذوبان الجليد في غرينلاند يفاقم خطر الفيضانات بالعالم
علوم وتكنولوجيا
وفاة المطرب السوري صباح فخري (استمع إلى أشهر ما غنى)
ثقافة وفن
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الزنك قد يكون مفيدا في مكافحة أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية