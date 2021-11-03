محمد صلاح يقترب من إنجاز جديد أمام «أتلتيكو مدريد»

محمد صلاح على ملعب أولد ترافورد. (صفحة ليفربول عبر فيسبوك)

يقترب محمد صلاح لاعب «ليفربول» الإنجليزي، من الوصول إلى رقم مميز جديد في حالة مشاركته الليلة أمام «أتلتيكو مدريد» في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الريدز مع بطل إسبانيا في قمة مباريات بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب «آنفيلد».

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وستكون المواجهة الأوروبية المرتقبة رقم 50 في مشوار الدولي المصري مع «ليفربول» في دوري أبطال أوروبا، ليصبح اللاعب رقم 24 الذي يحقق هذا الإنجاز للنادي.

ويحتل «ليفربول» صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة 9 نقاط، ويأتي فريق «أتلتيكو مدريد» وصيفًا بعدما جمع أربع نقاط متفوقًا بالأهداف على منافسه «بورتو» البرتغالي، ويتذيل «ميلان» الإيطالي جدول الترتيب دون نقاط.