رونالدو ينقذ مانشستر يونايتد من السقوط أمام أتالانتا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 12:08 صباحا
رونالدو خلال مباراة مانشستر يونايتد ومضيفه أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا. 2 نوفمبر. (الإنترنت)

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في إنقاذ فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي من الخسارة أمام أتالانتا الإيطالي، بتسجيل هدف قاتل منح فريقه التعادل بنتيجة (2-2)، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

افتتح أتالانتا التسجيل في الدقيقة (12)، بعدما مهد زاباتا الكرة لإليسيتش على حدود منطقة الجزاء، ليسدد الأخير كرة أرضية، أخطأ دي خيا في تقديرها لتمر من أسفل يده وتسكن الشباك.

ونجح اليونايتد في معادلة النتيجة في الوقت بدل الضائع، بعدما مهد فيرنانديز الكرة بالكعب داخل منطقة الجزاء، تابعها رونالدو بتسديدة قوية سكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).

ونجح أتالانتا في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة (56)، بعدما تلقى زاباتا بينية داخل منطقة الجزاء، فشل ماجواير في إبعادها لينفرد بدي خيا ويسدد كرة سكنت الشباك، وألغى الحكم الهدف أولًا بداعي التسلل، قبل أن يحتسبه مرة أخرى بعد العودة إلى تقنية الفار.

وأنقذ رونالدو مانشستر يونايتد بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدما سدد كرة على الطائر من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل (2-2)

بتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، كما رفع أتالانتا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث.

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