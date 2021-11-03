رسميًا.. بايرن ميونخ ويوفنتوس يتأهلان إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 12:01 صباحا
بايرن ميونخ يفوز على بنفيكا بخماسية في دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)

حقق فريق بايرن ميونخ فوزًا كبيرًا على بنفيكا البرتغالى، بخمس أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب «اليانز أرينا»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

أحرز النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى هدف التقدم لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 26 من زمن المباراة، ثم أضاف جنابرى الثانى للعملاق البافارى بالدقيقة 32 من عمر اللقاء، قبل أن ينجح بنفيكا في تقليص الفارق بالهدف الأول عن طريق فيليبي موراتو في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب ساني الهدف الثالث في الدقيقة الـ42 من عمر المباراة، وسجلاللاعب روبرت ليفاندوفسكي أهداف البايرن في الدقيقة الـ61 من عمر المباراة، وفي الدقيقة الـ76 سجل داروين الهدف الثاني لبنفيكا، وانهي اهداف البايرن ليفاندوفسكي في الدقيقة الـ84 من عمر المباراة.

بهذا الفوز رفع بايرن رصيده للنقطة الـ12 في المركز الأول، وتوقف رصيد بنفيكا عند النقطة الـ 4 في المركز الثالث.

يوفنتوس يضرب زينيت برباعية
وواصل يوفنتوس نتائجه الممتازة على المستوى الأوروبي، وحقق فوزا كبيرا على حساب ضيفه زينيت الروسي بنتيجة (4-2)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء بأليانز ستاديوم، بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف يوفنتوس كل من باولو ديبالا «11 و58 من علامة الجزاء»، فيديريكو كييزا «74» وألفارو موراتا «82»، بينما سجل ليوناردو بونوتشي هدف زينيت الأول بالخطأ في مرماه «26» وسردار آزمون «90+2».

بهذا الفوز، تأهل يوفنتوس رسميًا لدور الـ16 بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة بصدارة المجموعة الثامنة، بفارق 3 نقاط عن تشيلسي بالمركز الثاني، بينما تجمد رصيد زينيت عند 3 نقاط بالمركز الثالث.

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