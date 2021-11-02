رونالدو يعيد إنجاز فان نيستلروي الغائب منذ 18 عامًا مع مانشستر يونايتد

كريستيانو رونالدو أول لاعب يسجل في 4 مباريات متتالية في دوري الأبطال لمانشستر يونايتد. (الإنترنت)

شارك النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في تسجيل هدفا لفريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، في مباراته أمام مضيفه أتالانتا الإيطالي، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب موقع «أوبتا»، فإن رونالدو بات أول لاعب يسجل في 4 مباريات متتالية في دوري الأبطال لمانشستر يونايتد، منذ رود فان نيستلروي في شهر أبريل من عام 2003، عندما سجل النجم الهولندي في 9 مباريات متتالية.

كما سجل رونالدو 126 هدفًا في جميع المسابقات بقميص مانشستر يونايتد في 303 مباراة، وهي نفس الحصيلة التهديفية لمدربه حاليًا أولي جونار سولسكاير، إلا أن الأخير سجلها في 366 مباراة.

وفشل مانشستر يونايتد في الحفاظ على نظافة شباكه في 14 مباراة من آخر 15 مواجهة خاضها في دوري أبطال أوروبا، وكان الاستثناء الوحيد في تلك الفترة هو الفوز على لايبزيج (5-0) في شهر أكتوبر من عام 2020.