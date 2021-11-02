زياش يقود «تشيلسي» لعبور «مالمو» بدوري أبطال أوروبا.. و«فولفسبورج» يحقق فوزه الأول

حكيم زياش يقود تشيلسي للفوز على مالمو بدوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)

حقق فريق «تشيلسي» الإنجليزي، فوزًا صعبًا على حساب نظيره «مالمو» السويدي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد «سويدبانك»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل حكيم زياش هدف «تشيلسي» الوحيد، في الدقيقة (56) من عمر المباراة، بعد تمريرة عرضية من جانب أودوي، سددها النجم المغربي بقوة في شباك «مالمو».

وبهذا يصبح «تشيلسي» في المركز الثاني من ترتيب المجموعة الثامنة، بدوري أبطال أوروبا، برصيد 9 نقاط، متساويًا مع «يوفنتوس»، صاحب الصدارة، فيما يأتي فريق «مالمو» في المركز الرابع، من دون أي نقاط.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي «تشيلسي» الإنجليزي عبر موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، وصول الفريق إلى الهدف رقم 500 بعد الفوز على «مالمو» السويدي مساء اليوم الثلاثاء.

«فولفسبورغ» يهزم «سالزبورغ» بصعوبة

وعلى الجانب الآخر، فاز «فولفسبورغ» الألماني على حساب نظيره «ريد بول سالزبورغ» النمساوي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب «فولكسواغن أرينا»، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل بوت باكو الهدف الأول لمصلحة «فولفسبورغ»، في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول والمباراة. وفي الدقيقة 30، تعادل «سالزبورغ» عن طريق ماكسيمليان فوبر.

ثم أحرزلوكاس نميتشا الهدف الثاني لمصلحة «فولفسبورغ»، عند الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وبهذا يصبح فريق «فولفسبورغ» في المركز الثاني من ترتيب المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا، برصيد 5 نقاط، فيما يظل «سالزبورغ» في صدارة المجموعة، برصيد 7 نقاط.