كلوب يرد على تصرف سيميوني ويتوقع معركة شرسة في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 09:38 مساء
مدرب «ليفربول» يورغن كلوب يؤكد احترامه لدييغو سيميوني مدرب «أتلتيكو مدريد». (الإنترنت)

قلل يورغن كلوب مدرب «ليفربول»، اليوم الثلاثاء، من أهمية رفض دييغو سيميوني مدرب «أتلتيكو مدريد» المصافحة بعد مباراتهما الأخيرة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وأصر على أنه لا يحمل سوى الاحترام لنظيره الأرجنتيني بسبب أرقامه مع الفريق.

وتغلب «ليفربول» 3-2 على «أتليتيكو» في مدريد الشهر الماضي، وبدا أن سيميوني يتجاهل محاولة كلوب مصافحته بعد المباراة، وركض نحو النفق المؤدي لغرف الملابس، بينما كان المدرب الألماني يلوح بيده خلفه.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي قبل مباراة الفريقين باستاد «آنفيلد» يوم الأربعاء: «أحترم كثيرًا ما يفعله. قلت ذلك قبل المباراة وبعدها. لا نعرف بعضنا بعضًا جيدًا، لكني أكن له احترامًا كبيرًا. الأشياء التي يقوم بها في أتلتيكو والمدة التي قضاها هنا استثنائية للغاية».

وأوضح سيميوني بعد المباراة أنه لم يصافح أبدًا المدرب المنافس له بعد المباريات، ولم يكن يقصد عدم احترام كلوب.

وقال كلوب: «لو علمت أنه لا يفعل ذلك، ولم أكن أعرف ذلك بالفعل، لما كنت حاولت. لقد حاولت مصافحته وبعد ذلك كنت ألوح بيدي. لم يكن ذلك ضروريًّا مني. لم أكن سعيدًا بذلك حقًّا. الآن أعلم أنه لا يريد القيام بذلك بعد المباراة، لا توجد مشكلة. قبل المباراة تصافحنا في الواقع، لذا سنفعل ذلك على الأرجح قبل هذه المباراة أيضًا، لكن بعد المباراة لا».

وأضاف: «لا توجد مشكلة. وبعد ذلك يمكننا جميعًا العودة إلى منازلنا ونحن سعداء على الأقل بهذا الجانب، ولكن بين المصافحتين هناك مباراة مهمة جدًّا بالنسبة لنا، وهذا ما أشعر بقلق أكبر بشأنه».

وقال المدرب الألماني أنه يتوقع معركة جسدية شرسة باستاد آنفيلد، حيث سيضمن «ليفربول» متصدر المجموعة التأهل إلى دور الستة عشر إذا انتصر.

ويحتل «أتلتيكو» المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط بالتساوي مع «بورتو» صاحب المركز الثالث، ويتأخر الاثنان بخمس نقاط خلف «ليفربول»، فيما يقبع «ميلان» في مؤخرة الترتيب بعد أن خسر كل مبارياته حتى الآن.

وأضاف كلوب: «منذ ذهب دييغو إلى هناك، لم يلعب أتلتيكو مباراة ودية على الإطلاق، لذا لا ينبغي أن نتوقع ذلك. كنا سعداء للغاية العام الماضي عندما تأهلنا إلى دوري أبطال أوروبا لأننا كنا نعلم أنه ستكون لدينا مباريات مثل هذه. والآن تأتي مباراة مثل هذه، يجب أن نحتفل بها بطريقة كرة القدم مع مشجعينا».

ويغيب نابي كيتا عن المباراة بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية، لكن لاعبي الوسط فابينيو وتياغو ألكانتارا عادا إلى التدريبات، ومن الممكن أن يشاركا في المباراة.

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