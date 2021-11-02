إبراهيموفيتش يعود إلى منتخب السويد بعمر الـ40

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 09:00 مساء
المخضـرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق «ميلان» الإيطالي. (الإنترنت)

انضم المخضـرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق «ميلان» الإيطالي، إلى تشكيلة منتخب بلاده السويد؛ لخوض آخر مباراتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم أمام جورجيا وإسبانيا بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب إبراهيموفيتش صاحب الـ40 عامًا، الذي سجل هدفين في آخر ثلاث مباريات بدوري الدرجة الأولى الإيطالي، عن بطولة أوروبا 2020 بسبب إصابة بالركبة، ورغم الاستدعاء لآخر تشكيلة لمدرب السويد، يان أندرسون، اضطر للانسحاب لمواصلة التعافي.

وعاد إلى صفوف السويد متصدرة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة من ست مباريات بفارق نقطتين عن إسبانيا. ويتأهل متصدرو المجموعات مباشرة إلى النهائيات في قطر العام المقبل، بينما ينتقل أصحاب المركز الثاني إلى ملحق.

وقال أندرسون مدرب المنتخب السويدي في بيان: «لدي تطلعات كبيرة في أنه سيتمكن من مساعدتنا، تواصلنا كثيرًا وهو حريص جدًّا على الانضمام للمنتخب الوطني، ومن الجيد لنا بالطبع أن نحظى بلاعب بارع مثله، وبكل ما يملكه من خبرة في مثل هذا الموقف الحساس».

واختير فيكتور ليندلوف مدافع «مانشستر يونايتد» بالتشكيلة أيضًا رغم تعرضه لكدمة في مران أمس الإثنين.

وتلعب السويد ضد جورجيا في باتومي يوم 11 نوفمبر، قبل مواجهة إسبانيا في ختام المجموعة في إشبيلية بعد ثلاثة أيام.

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