بعد معاناته من مشاكل في القلب.. أغويرو يوجه رسالة لجماهيره

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 06:30 مساء
المهاجم الأرجنتيني لبرشلونة الإسباني خلال مواجهة ألافيس بالدوري المحلي(أ ف ب).

أكد مهاجم برشلونة، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الذي سيغيب لمدة ثلاثة أشهر، بسبب عدم انتظام في ضربات القلب، أنه بخير وبشجاعة كبيرة لمواجهة فترة التعافي.

وقال أغويرو على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أنا بخير وبشجاعة كبيرة لمواجهة فترة التعافي.. أود أن أشكركم جميعًا على العديد من رسائل الدعم والمودة التي جعلت قلبي اليوم أقوى».

أعلن نادي برشلونة الإسباني المتعثر في البطولة المحلية ودوري أبطال أوروبا، أن لاعبه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر بسبب مشكلة في القلب. 

ونقل المهاجم السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي إلى المستشفى، السبت، بعدما واجه مشاكل في التنفس خلال المباراة التي تعادل فيها برشلونة على أرضه مع ألافيس.

وتتواصل دوامة المشاكل التي يمر بها برشلونة الإسباني بعد بضعة أيام من التخلي عن مدربه الهولندي رونالد كومان لسوء النتائج؛ إذ أعلن الفريق الكاتالوني، أمس الإثنين أن مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو سيغيب عن الملاعب لثلاثة أشهر على أقل تقدير بسبب مشكلة في القلب الفرنسي.

وقال النادي الكاتالوني الذي خسر أيضًا جهود نجمه المطلق الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل إلى باريس سان جيرمان في بيان: «أغويرو خضع لعملية تشخيصية وعلاجية من قبل الدكتور جوزيب بروغادا. إنه غير متاح ليكون ضمن الفريق، وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة سيتم تقييم فعالية العلاج من أجل تحديد عملية شفائه».

ونُقِل المهاجم السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي إلى المستشفى، السبت، بعدما واجه مشاكل في التنفس خلال المباراة التي تعادل فيها برشلونة على أرضه مع ألافيس في أول اختبار له بعد إنهاء الارتباط بكومان ومنح المسؤولية موقتاً لسيرجي بارجوان.

واستبدل ابن الـ33 عامًا قبل نهاية الشوط الأول بالبرازيلي فيليبي كوتينيو.

ووصل أغويرو الى «بلاوغرانا» الصيف المنصرم قادمًا من سيتي على أمل اللعب بجانب مواطنه وصديقه ميسي، لكن الأخير غادر «كامب نو» وانضم لسان جرمان.

ولم تكن بداية المغامرة الثانية لأغويرو في الدوري الإسباني، بعد التي خاضها مع أتلتيكو مدريد بين 2006 و2011 موفقة؛ إذ عانى من الإصابة واكتفى بالمشاركة في خمس مباريات وبهدف واحد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترحيل 163 مهاجرا عبر مطار معيتيقة إلى نيجيريا
ليبيا
10 أندية وخلاف الملاعب وغياب الضمانات تفسد اجتماع اتحاد الكرة وتجبره على تأجيل ...
رياضة محلية
برشلونة في لقاء الفرصة الأخيرة بدوري الأبطال أمام دينامو كييف بتوقيت ليبيا
رياضة عالمية
ذوبان الجليد في غرينلاند يفاقم خطر الفيضانات بالعالم
علوم وتكنولوجيا
وفاة المطرب السوري صباح فخري (استمع إلى أشهر ما غنى)
ثقافة وفن
كاركاتير حليم - انتخابات رئاسية في ليبيا
كاريكاتير
دوري أبطال أوروبا: «بايرن و«يوفنتوس» و«سالزبورغ» للتأهل المبكر.. و«برشلونة» ...
رياضة عالمية
كرة القدم لفتيات شمال العراق.. عودة للحياة بعد سنوات الحرب
رياضة عالمية
وزير المالية يطالب الجهات العامة بعدم التصرف من فائض بند المرتبات
ليبيا
كوريا الجنوبية تعلن استعدادها لمساعدة ليبيا أمنيا
ليبيا
أبوجناح يدعو عمداء البلديات إلى تبني المصالحة الوطنية
ليبيا
اجتماع فني لربط سوق العمل إلكترونيا بين ليبيا ومصر
ليبيا
بعد 20 عاما.. مهرجان «بابل» يعود إلى العراق
ثقافة وفن
اللافي: احترام خارطة الطريق واجبة.. وقوانين الانتخابات الصادرة عن «النواب» بها ...
ليبيا
أسباب اختلاط الزيت مع ماء مبرد السيارة
سيارات
مسؤولون يقدمون إقرارات الذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد
ليبيا
ماكرون: أعلم أن رئيس الوزراء الأسترالي كذب في قضية الغواصات
دولى
صقر بـ450 ألف دولار في طبرق
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مهارات تكشف لك كفاءة محرك السيارة المستعملة