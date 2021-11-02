برشلونة في لقاء الفرصة الأخيرة بدوري الأبطال أمام دينامو كييف بتوقيت ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 03:35 مساء
مواجهة برشلونة وبايرن ميونيخ. (أرشيفية : الإنترنت)

يحل برشلونة الإسباني ضيفًا على نظيره دينامو كييف الأكروانى في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت ليبيا، على ملعب أولمبيسكي بمدينة كييف الأوكرانية في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تعتبر مواجهة دينامو كييف الفرصة الأخيرة أمام برشلونة في الحفاظ على حظوظ التأهل في دوري أبطال أوروبا، حيث إن خسارة «البارسا» في هذا اللقاء قد تطيح به بنسبة كبيرة خارج البطولة، ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 3 نقاط في المجموعة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، بحسب ما ذكره موقع «24».

يأتي برشلونة خلف المتصدر بايرن ميونيخ 9 نقاط، والوصيف بنفيكا البرتغالي برصيد 4 نقاط، وأخيرًا يتذيل دينامو كييف الأوكراني المجموعة ذاتها بنقطة واحدة.

وحصل برشلونة على دفعة معنوية قبل مواجهة دينامو كييف، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث شارك المدافع رونالد أراوخو في جزء من التدريبات الجماعية للبارسا، في المدينة الرياضية لبرشلونة.

كما واصل الثلاثي أنسو فاتي، وفرينكي دي يونغ، وسيرجيو روبيرتو، المشاركة في تدريبات الفريق لليوم الثاني تواليًا، لكن لم يحصل أي لاعب على التصريح الطبي للعودة إلى المباريات.

وواجه برشلونة منافسه كييف من قبل في 9 مباريات بدوري أبطال أوروبا، نجح من خلالهم برشلونة في الفوز بـ6 مباريات، فيما خسر 3 مرات، وسجّل فريق برشلونة في شباك دينامو 16 هدفًا خلال 9 مباريات التي جمعت بينهم، بينما سجّل دينامو كييف في شباك الفريق الكتالوني 13 هدفًا.

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