كريستيانو يقلل من الانتقادات لمانشستر يونايتد قبل مواجهة أتالانتا الثقيلة في دوري الأبطال

كريستيانو رونالدو في مواجهة توتنهام. (إنترنت)

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نظيره أتلانتا الإيطالي، على ملعب جيويس، اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة بدور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقلل مهاجم مانشستر يونايتد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من الانتقادات التي تلقاها مؤخرًا فريقه، خاصة بعد الخسارة بخماسية من ليفربول في «البريمييرليغ»، بعدها أحرز البرتغالي هدفًا، وقدم تمريرة حاسمة السبت الماضي أمام توتنهام هوتسبير، في المباراة التي انتهت بالفوز (0-3)، مما ساهم في إبقاء أولي جونار سولشار مدربًا للفريق، وقلل الضغوط التي كان يعاني منها بعد الهزيمة أمام ليفربول، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وقال كريستيانو في مقابلة مع شبكة «سكاي سبورتس»: «الفريق تعرض لضغط كبير، حزين بعض الشيء، لكننا كنا نعلم أنه بإمكاننا التعاطي بشكل جيد، لعبنا بشكل جيد، وحققنا بداية جيدة».

وتابع: «وظيفتي هي مساعدة الفريق بخبرتي، وأهدافي وتمريراتي، لذلك أنا سعيد لأنني ساهمت في ذلك، لا يهمني ما يقوله النقاد لأنني لعبت 18 عامًا كمحترف، لذلك أعرف هذا، سيقول الناس إننا مثاليون في يوم، وفي اليوم التالي سيقولون إننا سيئون للغاية».

وأتم الفريق الإيطالي تحضيراته لهذه الموقعة بتركيز عالٍ، فهو يأمل بتحقيق الفوز من أجل التربع على الصدارة، وعدم التخلي عنها لأحد للاقتراب من التأهل إلى الدور المقبل، بينما يسعي مانشستر يونايتد إلى الفوز واستعادة مستواه الطبيعي في الأبطال، لضمان التأهل والمنافسة بقوة على جميع البطولات.

ومن المنتظر أن يبدأ كريستيانو رونالدو المباراة كأساسي، حيث إنه من المتوقع أن يدخل أولى جونار سولشار المواجهة التالي: ففي حراسة المرمى: دي خيا، وفي خط الدفاع: ماغواير وفاران ولينديلوف ولوك شو، وفي خط الوسط: مكتوميناي وفريد وبول بوغبا وفرنانديز، وفي خط الهجوم: كافاني ورونالدو.

وافتتح يونايتد مشواره في دوري الأبطال، بخسارة مفاجئة ضد يانغ بويز السويسري بنتيجة (2-1)، ثم الفوز على فياريال (2-1)، كما هزم أتالانتا في الجولة الثالثة (3-2).

فيما استهل أتالانتا مشواره في المجموعة السادسة بدوري الأبطال بالتعادل مع فياريال بنتيجة (2-2)، ثم الفوز على يانغ بويز بهدف نظيف، قبل أن يتلقى الخسارة في إنجلترا على يد مانشستر يونايتد (3-2).

ويتصدر مانشستر يونايتد جدول ترتيب المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، ويليه فياريال وأتالانتا بـ4 نقاط لكل منهما، ويأتي يانغ بويز في المركز الرابع بثلاث نقاط.