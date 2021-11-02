الإيطالي كونتي مدربا لتوتنهام خلفا لسانتو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 02:41 مساء
الإيطالي أنتونيو كونتي. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تعيين الإيطالي أنتونيو كونتي مدربًا له، خلفًا للبرتغالي نونو إشبيريتو سانتو الذي أقيل، أمس الإثنين، بسبب سوء النتائج في «البريميرليغ».

وقال توتنهام في بيان: «يسرّنا الإعلان عن تعيين أنتونيو كونتي مدربًا لنا بعقد حتى صيف العام 2023 مع خيار التمديد»، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

وأقال نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، مدربه البرتغالي، نونو إشبيريتو سانتو، بسبب سوء النتائج التي حققها الفريق بإشرافه منذ مطلع الموسم الجاري.

وكان سانتو تسلَّم منصبه هذا الموسم وبدأه بشكل جيد بالفوز في مبارياته الثلاث الأولى في الدوري المحلي بينها الافتتاحية ضد مانشستر سيتي حامل اللقب الموسم الماضي؛ لكنه مُني بعد ذلك بخمس هزائم في آخر سبع مباريات، آخرها ضد مانشستر يونايتد على أرضه (صفر-3)، السبت.

وقال المدير الرياضي في النادي اللندني الشمالي فابيو باراتيتشي: «أدرك جيدًا كم أن نونو وجهازه الفني كانوا يريدون تحقيق النجاح وأنا آسف لاضطرارنا لاتخاذ هذا القرار».

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