وفد كتالوني برئاسة لابورتا في الدوحة خلال ساعات للتعاقد مع تشافي مديرا فنيا لبرشلونة.. والإعلان الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 02:02 مساء
تشافي هرنانديز. (أرشيفية : الإنترنت)

سيتوجّه كبار مسؤولي نادي برشلونة، وربما يرافقهم رئيس النادي، خوان لابورتا، إلى الدوحة هذا الأسبوع، لإنهاء الاتفاق مع مسؤولي نادي السد حول التعاقد من المدير الفني الحالي للفريق القطري، تشافي هرنانديز.

بحسب جريدة «موندو» الإسبانية، قد يتوجّه مسؤولو الفريق الكتالوني إلى العاصمة القطرية من كييف، بعد انتهاء مباراة الفريق مع دينامو كييف اليوم الثلاثاء، أو من برشلونة يوم الأربعاء، وقد يتم إتمام الاتفاق الخميس المقبل، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وتشير تقارير إعلامية، إلى أن مسؤولي نادي السد القطري يرغبون في التفاوض المباشر مع كبار مسؤولي برشلونة، وبالإضافة على المال، يسعون إلى استضافة مباراة ودية بين فريقهم والفريق الكتالوني بقيادة تشافي، وذلك لتكريم رمز عالمي تواجد داخل جدران ناديهم لمدة 7 أعوام.

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وأصبح برشلونة مُطالبًا اليوم بالتكشير عن أنيابه الليلة أمام دينامو كييف، إذا ما أراد الحفاظ على حظوظه في التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، دون الحاجة لجمع نقاط في الجولة الأخيرة في دور المجموعات أمام بايرن في ميونخ.

ومن شأن فوز البرسا في كييف، وانتصار بايرن على بنفيكا، أن يرفع الفريق الكتالوني رصيده بفارق نقطتين قبل زيارة بنفيكا لملعب كامب نو في 23 نوفمبر الجاري.

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