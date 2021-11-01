ميسي يحلم بالعودة إلى برشلونة من خلال هذا المنصب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 11:05 مساء
ليونيل ميسي قبيل مباراة باريس سان جرمان وليل على أرضية ملعب "بارك دي برينس". 29 أكتوبر 2021 (رويترز)

أعلن مهاجم «باريس سان جيرمان» الفرنسي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عدم رغبته حاليًا بالاعتزال بعد كأس العالم 2022 في قطر، مؤكدًا في المقابل رغبته بالعودة إلى «برشلونة» للعيش مع أسرته، بعد انقضاء عقده مع نادي العاصمة الفرنسية. 

وقال ميسي في مقابلة حصرية مع جريدة «سبورت» الكاتالونية نشرت الإثنين، إنه يطمح للعمل مستقبلًا كمدير رياضي إذا سنحت الفرصة مع البارسا.

وصرح ميسي (34 عامًا): «صراحة لا أفكر بالاعتزال. بعد ما حصل لي، أعيش كل يوم بيومه، كل سنة بسنة. لا أدري ماذا سيحصل في المونديال أو بعد المونديال، لا أفكر بهذا الأمر على الإطلاق».

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واعتبر ميسي، الذي انضم هذا الصيف إلى صفوف فريق العاصمة الفرنسية قادمًا من «برشلونة» الإسباني، أن عملية الانتقال كانت تغييرًا كبيرًا في حياته، لكنه وعد بالعودة يومًا ما إلى مدينة «برشلونة» ربما لشغل منصب في النادي أيضًا. 

وأضاف: «سنعود يومًا ما للعيش في برشلونة، سنواصل حياتنا هناك.. هذا ما تريده زوجتي وما أريده أنا أيضًا.. لا أدرى ما إذا كان هذا الأمر سيحصل مباشرة بعد انتهاء عقدي مع سان جيرمان، لكننا بالتأكيد سنعود إلى برشلونة».

وحول أهدافه المستقبلية عقب الاعتزال قال ميسي: «أعشق أن أصبح يومًا ما مديرًا رياضيًّا. لا أدري ما إذا كان هذا الأمر ممكنًا مع برشلونة أم لا، لكن إذا سنحت لي الفرصة فأنا أريد مساعدة النادي».

وكشف ميسي أن أحدًا في نادي «برشلونة» لم يطلب منه اللعب مجانًا وسط الأزمة المادية الكبيرة التي يرزح تحتها النادي الكاتالوني، وقال في هذا السياق: «بذلت قصارى جهدي للبقاء في صفوف برشلونة. لم يطلبوا مني في أي وقت أن ألعب مجانًا. كل ما في الأمر أنهم طلبوا مني أن أتقاضى نصف راتبي وقبلت بذلك من دون أي مشكلة. كان يتعين علينا أن نساعد النادي. ورغبتي ورغبة عائلتي كانت في البقاء مع برشلونة».

وسئل عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته فأجاب: «إذا حصل هذا الأمر سيكون رائعًا لأن ذلك سيعني الكثير لي الفوز بها للمرة السابعة. سيكون الأمر جنونيًّا، وإلا فإن الأمر لن يكون كارثيًّا».

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