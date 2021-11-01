محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 10:41 مساء
الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق «ليفربول». (الإنترنت)

فاز الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق «ليفربول»، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر الماضي، وفقًا لتقييم موقع «هوسكورد» العالمي.

واختار الموقع العالمي، صلاح كأفضل لاعب بعدما حصل على أعلى تقييم بـ8.94 ونجاحه في تسجيل خمسة أهداف منها ثلاثة أهداف في شباك «مانشستر يونايتد».

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وأوضح الموقع المتخصص في الإحصاءات أن صلاح أسهم بشكل مباشر في تسجيل هدف في كل ظهور بالدوري في أكتوبر، وسدد 17 كرة على المرمى، وصنع ثماني فرص محققة للتسجيل، وقام بـ11 مراوغة ناجحة.

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