دوري أبطال أوروبا: «بايرن و«يوفنتوس» و«سالزبورغ» للتأهل المبكر.. و«برشلونة» لتعزيز حظوظه

تأمل أندية «بايرن ميونيخ» الألماني و«يوفنتوس» الإيطالي و«سالزبورغ» النمساوي، التأهل المبكر إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، عندما تخوض الجولة الرابعة غداً الثلاثاء، فيما يسعى «برشلونة» الإسباني إلى تعزيز حظوظه في رحلته إلى كييف.

وحقق كل من «بايرن ميونيخ» و«يوفنتوس» العلامة الكاملة حتى الآن في المجموعتين الخامسة والثامنة، وكلاهما يلعب على أرضه في سعيه إلى الفوز الرابع تواليًا، حيث يستضيف الأول «بنفيكا» البرتغالي، ويستضيف الثاني «زينيت سان بطرسبورغ» الروسي، فيما يتصدر «سالزبورغ» المجموعة السابعة بسبع نقاط قبل زيارته إلى ألمانيا ومواجهة «فولفسبورغ» صاحب المركز الأخير بنقطتين.

ويتصدر «بايرن ميونيخ» قائمة الأندية الأوروبية مع أفضل خطي هجوم ودفاع، حيث سجل 12 هدفاً ومن دون أن تهتز شباكه.

وسيخوض مهاجم العملاق البافاري، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أمام «بنفيكا» مباراته الـ100 في المسابقة الأوروبية، على أمل أن يرفع من رصيده التهديفي، حيث يحتل المركز الثالث في قائمة الأفضل مع 78 هدفاً، منها 5 هذا الموسم.

ويعود مدرب «بايرن»، يوليان ناغلسمان، لتسلم مهامه الفنية بعد غيابه عن المباريات الأخيرة عقب تعافيه من فيروس «كورونا» الذي أُصيب به في 21 أكتوبر.

اختبار قاري أول لبارجوان

وبخلاف «بايرن»، يمر «برشلونة» ثالث الترتيب مع 3 نقاط فقط، بأسوأ مرحلة في تاريخه، حيث يأمل أن يعود بالنقاط الثلاث من أوكرانيا عندما يواجه «دينامو كييف» في أول استحقاق أوروبي لمدربه الموقت سيرجي بارجوان، الذي خلف الهولندي رونالد كومان المقال من منصبه.

واستهل بارجوان الحمل الثقيل بتعادل أمام «ألافيس» 1-1 في الدوري السبت، في مباراة شهدت إصابة المدافع المخضرم جيرار بيكيه في ربلة ساقه اليمنى وشعور الوافد الجديد الأرجنتيني سيرجيو أغويرو بآلام في صدره، لينضما إلى عيادة مليئة بالمصابين، أبرزهم أنسو فاتي والفرنسي عثمان ديمبيليه والدنماركي مارتن برايثوايت وسيرجي روبرتو والهولندي فرينكي دي يونغ.

لا يملك النادي الكاتالوني ترف إهدار مزيد النقاط، فعليه فرض نفسه في كييف وتكرار الفوز ذهاباً (1-صفر)، لكي يرفع رصيده إلى 6 نقاط في حال أراد الحفاظ على آماله بالتأهل للدور التالي.

رونالدو آمل يونايتد

وفي المجموعة السادسة، وعلى غرار «برشلونة»، يمر «مانشستر يونايتد» الإنجليزي المتصدر برصيد 6 نقاط من فوزين وهزيمة بمرحلة عدم استقرار من ناحية النتائج.

ويملك مدرب «الشياطين الحمر»، النرويجي أولي غونار سولشاير، سلاحاً فتاكاً بشخص البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد إلى صفوف فريقه بعد رحلة طويلة بين «ريال مدريد» الإسباني و«يوفنتوس» الإيطالي.

وافتتح «سي آر7» ثلاثيته في مرمى «توتنهام» في البريميرليغ السبت، ليمنح فريقه فوزاً معنوياً قبل استحقاقه الأوروبي الصعب أمام «أتالانتا» الإيطالي.

وتبقى حظوظ التأهل من هذه المجموعة مشرعة على جميع الاحتمالات، فيونايتد لا يبتعد عن وصيفه «أتالانتا» سوى بفارق نقطتين، قبل رحلته المحفوفة بالمخاطر إلى برغامو، خصوصاً أن رجال المدرب جان بييرو غاسبيريني يبحثون عن الثأر بعدما كانوا تقدموا ذهاباً 2-صفر، قبل أن يقلب يونايتد الطاولة إلى فوز 3-2 بفضل هدف متأخر من رونالدو المنقذ.

ويتربص «فياريال» المتوج بطلًا للدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في الموسم الماضي على حساب «يونايتد» بالذات، في المركز الثالث بفارق الأهداف عن «أتالانتا»، بانتظار أي تعثر من منافسيه على أمل أن يخرج بالنقاط الثلاث من مواجهته أمام «يونغ بويز» السويسري.

«سالزبورغ» وفرصة التأهل

وفي المجموعة السابعة، يقف «سالزبورغ» المتصدر برصيد 7 نقاط على بعد 3 نقاط من التأهل، في حال تمكن الثلاثاء من تكرار فوزه ذهاباً 3-1، على مضيفه «فولفسبورغ» الألماني متذيل الترتيب مع نقطتين.

وعاد «فولفسبورغ» إلى سكة الانتصارات بعدما وضع بفوزه على «باير ليفركوزن» 2-صفر في الدوري السبت، حدًّا لسلسلة من 8 مباريات في مختلف المسابقات لم يذق خلالها الفوز.

وفي المباراة الثانية، يستقبل «إشبيلية» الإسباني صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات، ضيفه «ليل» الفرنسي ثالث الترتيب مع نقطتين.

دفع بطل فرنسا غالياً ثمن قلة نجاعته التهديفية، فخسر في الدقائق القاتلة أمام «باريس سان جرمان» 1-2 الجمعة في الدوري بعدما كان تعادل سلباً مع النادي الأندلسي ذهاباً.

ولم يسبق لأي فريق فرنسي أن فرض نفسه على ملعب رامون سانشيس-بيسخوان في المسابقة القارية الأم، في مواجهة تصب أكثر لمصلحة ثالث الدوري الإسباني مع 24 نقطة وبفارق الأهداف عن الوصيف «ريال مدريد» ومتأخراً بفارق نقطة عن المتصدر «ريال سوسييداد».

«يوفنتوس» يسعى لتعويض خيباته المحلية

وفي المجموعة الثامنة، يسعى «يوفنتوس» إلى أن يعوض إخفاقاته في الدوري المحلي بعد خسارته في مباراتيه الأخيرتين، بحجز بطاقته الأوروبية عندما يستقبل «زينيت» الثالث (3 نقاط) الساعي للثأر من خسارته على أرضه ذهاباً صفر-1.

ويتصدر فريق «السيدة العجوز» مجموعته بالعلامة الكاملة مع 9 نقاط من 3 انتصارات. وسجل 5 أهداف من دون أن تهتز شباكه.

في المقابل، يتوجب على «تشيلسي» الإنجليزي حامل اللقب وثاني المجموعة مع 6 نقاط الفوز على مضيفه «مالمو» السويدي صاحب القاع من دون رصيد، في تكرار لسيناريو الذهاب (فاز برباعية) من أجل تفادي مفاجأة غير سارة.

كما أن فوز «يوفنتوس» على «زينيت» سيسهم في اقتراب البلوز أكثر من الدور التالي.