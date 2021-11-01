بالفيديو.. مدرب يتعرض لإطلاق نار في مباراة بالأرجنتين

مدرب يتعرض لإطلاق نار في مباراة بالأرجنتين. (الإنترنت)

شهدت إحدى مباريات كرة القدم في الأرجنتين، حادثة مؤسفة، تمثلت في إطلاق نار من قبل مجهولين على مدرب أرجنتيني داخل الملعب أثناء إقامة المباراة.

وتعرض مدرب أرجنتيني لإطلاق نار في كتفه، وفر اللاعبون من الملعب بعد تشاجر مشجعي فريق «هوراكان لاس هيراس»، فيما بينهم خلال مباراة في دوري الدرجة الثالثة الأرجنتيني لكرة القدم في إقليم مندوزا.

وأظهرت لقطات الفيديو التي تم تداولها، لاعبين من «هوراكان» ومنافسه «فيرو دي جنرال بيكو»، وهم يركضون بحثًا عن مخبأ لتفادي إطلاق النار، مع دوي صوت الرصاص في الملعب.

وبعد هذه الحادثة توقفت المباراة على الفور، في نهاية الشوط الثاني، بينما كان فريق «هوراكان» متقدمًا بثلاثية مقابل هدف، أمام نظيره «فيرو دي جنرال بيكو»، في دوري الدرجة الثالثة الأرجنتيني.