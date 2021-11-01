توتنهام يقيل مدربه البرتغالي سانتو.. والمدير الرياضي: آسف

نونو إشبيريتو سانتو. (إنترنت)

أقال نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الإثنين، مدربه البرتغالي، نونو إشبيريتو سانتو، بسبب سوء النتائج التي حققها الفريق بإشرافه منذ مطلع الموسم الحالي.

وكان سانتو تسلّم منصبه هذا الموسم وبدأه بشكل جيد بالفوز في مبارياته الثلاث الأولى في الدوري المحلي بينها الافتتاحية ضد مانشستر سيتي حامل اللقب الموسم الماضي، لكنه مني بعد ذلك بخمس هزائم في آخر سبع مباريات، آخرها ضد مانشستر يونايتد على أرضه (صفر-3)، السبت، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وقال المدير الرياضي في النادي اللندني الشمالي فابيو باراتيتشي: «أدرك جيدًا كم أن نونو وجهازه الفني كانوا يريدون تحقيق النجاح وأنا آسف لاضطرارنا لاتخاذ هذا القرار».