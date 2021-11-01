مهرجان «KO Pro» يؤهل إمبابي وشكري لـ«مستر أولمبيا».. وختام قوي لـ«أولمبيا مصر» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 11:47 صباحا
ختام قوي لـ«أولمبيا مصر» بحضور بيغ رامي. (خاص - بوابة الوسط)

اُختُتِمت أمس الأحد، فعاليات مهرجان أولمبيا مصر للمحترفين في كمال الأجسام «كو برو/KO Pro»، والذي نظمه فريق كوسكواد تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بمصر للمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط بمشاركة عدد كبير من اللاعبين الأجانب المحترفين.

وأسفرت نتائج البودي بليدينغ عن فوز الكندي ريجان جيمس بالمركز الأول، ومحمد شعبان بالمركز الثاني، والإنجليزي سامسون داودا بالمركز الثالث، ومحمد طه عبد الفتاح بالمركز الرابع، ومحمد الإمام بالمركز الخامس.

وفي وزن 212 تُوج محمد إمبابي بالمركز الأول، وأحمد الورداني بالمركز الثاني، ومحمد صلاح فؤاد بالمركز الثالث، وجاء الإيطالي باسكولي أنجيلو في المركز الرابع، ووائل مكي في المركز الخامس.
وفي «الكلاسيك فيزيك» نجح الإسباني جوزيه ماريا في الفوز بالمركز الأول، وحل الروسي أرتيم بوتشوكوف في المركز الثاني، ثم بيتر مولنار في المركز الثالث، وعبدالله الصيرفي في المركز الرابع، والإسباني روبين لوبيز في المركز الخامس.

وفي فئة «الفيزيك» حصد أحمد شكري المركز الأول، ثم الكويتي ساندا الساند الثاني، والإنجليزي إميل ووكر ثالثًا، وحلّ الروسي دينس جوزيف في المركز الرابع، ويوسف حسن في المركز الخامس.
وأقيم المهرجان على مسرح كايرو شو بفندق موفينبيك مدينة الإنتاج الإعلامي، بالسادس من أكتوبر بتنظيم كوسكواد تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وشهدت فعاليات مهرجان أولمبيا مصر للمحترفين مشاركة عدد كبير من نجوم كمال الأجسام المحترفين مثل البطل المصري محمد شعبان، وريجان جريمس ومحمد الإمام في الوزن المفتوح، وأحمد الورداني ومحمد إمبابي وستيف بنثين وجلال رضا.

وشهد المهرجان تكريم البطل المصري العالمي بيغ رامي بعد تألقه وفوزه بلقب «مستر أولمبيا 2021» للمرة الثانية على التوالي، بعدما تُوج باللقب في نسخة العام الماضي.

وتخلل المهرجان عدد من الفقرات الموسيقية والاستعراضية بالإضافة إلى تكريم البطل العالمي محمود الدرة، الذي يعد واحدًا من أشهر لاعبي كمال الأجسام في المنطقة العربية.

ختام قوي لـ«أولمبيا مصر» بحضور بيغ رامي. (خاص - بوابة الوسط)
ختام قوي لـ«أولمبيا مصر» بحضور بيغ رامي. (خاص - بوابة الوسط)
ختام قوي لـ«أولمبيا مصر» بحضور بيغ رامي. (خاص - بوابة الوسط)
ختام قوي لـ«أولمبيا مصر» بحضور بيغ رامي. (خاص - بوابة الوسط)
ختام قوي لـ«أولمبيا مصر» بحضور بيغ رامي. (خاص - بوابة الوسط)
ختام قوي لـ«أولمبيا مصر» بحضور بيغ رامي. (خاص - بوابة الوسط)
ختام قوي لـ«أولمبيا مصر» بحضور بيغ رامي. (خاص - بوابة الوسط)
ختام قوي لـ«أولمبيا مصر» بحضور بيغ رامي. (خاص - بوابة الوسط)
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