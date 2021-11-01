136 دقيقة دون تسديد تقرب توتنهام من إقالة نونو بعد 4 أشهر عمل

نونو إسبيريتو سانتو. (إنترنت)

يدرس نادي توتنهام الإنجليزي، إعفاء نونو إسبيريتو سانتو، من منصبه كمدير فني للفريق الأول، بعد أن قضى أربعة أشهر فقط في هذا المنصب.

علمت وكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه.ميديا»، أن المدرب البرتغالي أصبح مهددًا بفقدان منصبه بعد الخسارة (0-3) أمام مانشستر يونايتد، وذلك بعد أن هتفت بعض الجماهير قائلين «أنت لا تعلم ما تفعله»، وأطلقوا صافرات الاستهجان مع نهاية المباراة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وعلم المصدر ذاته أن رئيس النادي، دانييل ليفي، والمدير الإداري فابيو باراتيشي، اجتمعا أمس الأحد، لمناقشة مصير سانتو 47 عامًا.

وتولى نونو تدريب توتنهام خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو 30 يونيو الماضي، بعد بحث إداري هزلي شهد العديد من المرشحين لتدريب توتنهام.

واستقر مسؤولو النادي على نونو، بعد أن سبق ورفضوه بسبب أسلوب اللعب الذي يعتمد عليه، بعد أن قام باتريشي بإقناع ليفي أنه يمكنه تحقيق نتائج إيجابية مع الفريق.

وكان ليفي قال إنه سيعين مديرًا فنيًا سيعتمد على طريقة لعب هجومية وممتعة بعد فترة مورينيو، ولكن هذا لم يحدث.

وخسر نونو خمس مباريات من أصل عشر مباريات قاد فيها توتنهام بالدوري، وكان أداء الفريق سيئًا، ولم يسدد توتنهام أي كرة على المرمى، لمدة ساعتين و16 دقيقة، أي 136 دقيقة، في المباراتين اللتين خسرهما أمام وست هام، ومانشستر يونايتد.

وتعرض نونو لانتقادات شديدة عقب الخسارة أمام كريستال بالاس، وتشيلسي، وأرسنال، ولكن الأوضاع توترت للغاية بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد.