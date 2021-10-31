تكريم خاص لبيغ رامي في مهرجان أولمبيا مصر لمحترفي كمال الأجسام (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 أكتوبر 2021, 08:11 مساء
عروض كمال الأجسام في أولمبيا مصر. (خاص - بوابة الوسط)

انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات مهرجان «أولمبيا مصر» للمحترفين في كمال الأجسام «KO Pro»، والذي يُقام في مصر لأول مرة، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين الأجانب المحترفين، وهو حدث استثنائي، خاصة أن الفائزين الأربعة في فئات الفيزيك والكلاسيك فيزيك والبودي بيلدينغ في الوزن المفتوح ووزن 212، سيتأهلون للمشاركة في مستر أولمبيا 2022 بالولايات المتحدة الأميركية.

ويُقام المهرجان على مسرح كايرو شو بفندق موفينبيك مدينة الإنتاج الإعلامي، بالسادس من أكتوبر، وينظمه كوسكواد تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة المصرية.

وتشهد فعاليات مهرجان أولمبيا مصر للمحترفين مشاركة عدد كبير من نجوم كمال الأجسام المحترفين، مثل البطل المصري محمد شعبان والأميركي سيدريك ماكملان، وريجان جريمس ومحمد الإمام في الوزن المفتوح، وأحمد الورداني ومحمد الإمبابي وستيف بنثين وجلال رضا.

ومن المنتظر أن يشهد المهرجان تكريم البطل المصري العالمي بيغ رامي، بعد تألقه وفوزه بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية على التوالي، بعدما تُوّج باللقب في نسخة العام الماضي.

ويتخلل المهرجان عدد من الفقرات الموسيقية، والاستعراضية بالإضافة إلى تكريم البطل العالمي محمود الدرة، الذي يعد واحدًا من أشهر لاعبي كمال الأجسام في المنطقة العربية.

عروض كمال الأجسام في أولمبيا مصر. (خاص - بوابة الوسط)
عروض كمال الأجسام في أولمبيا مصر. (خاص - بوابة الوسط)
عروض كمال الأجسام في أولمبيا مصر. (خاص - بوابة الوسط)
عروض كمال الأجسام في أولمبيا مصر. (خاص - بوابة الوسط)
عروض كمال الأجسام في أولمبيا مصر. (خاص - بوابة الوسط)
عروض كمال الأجسام في أولمبيا مصر. (خاص - بوابة الوسط)
عروض كمال الأجسام في أولمبيا مصر. (خاص - بوابة الوسط)
عروض كمال الأجسام في أولمبيا مصر. (خاص - بوابة الوسط)
عروض كمال الأجسام في أولمبيا مصر. (خاص - بوابة الوسط)
عروض كمال الأجسام في أولمبيا مصر. (خاص - بوابة الوسط)
عروض كمال الأجسام في أولمبيا مصر. (خاص - بوابة الوسط)
عروض كمال الأجسام في أولمبيا مصر. (خاص - بوابة الوسط)
عروض كمال الأجسام في أولمبيا مصر. (خاص - بوابة الوسط)
عروض كمال الأجسام في أولمبيا مصر. (خاص - بوابة الوسط)
عروض كمال الأجسام في أولمبيا مصر. (خاص - بوابة الوسط)
عروض كمال الأجسام في أولمبيا مصر. (خاص - بوابة الوسط)
عروض كمال الأجسام في أولمبيا مصر. (خاص - بوابة الوسط)
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