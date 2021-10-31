مشروع قانون يحرر المرأة الإيرانية بالمدرجات بعد الحضور الاستثنائي في الفوز (0/14)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 أكتوبر 2021, 01:36 مساء
مشجعات إيرانيات في المدرجات. (رويترز)

نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية، الخميس الماضي، عن الجنرال حسن كامرانيفر، الأمين العام للاتحاد الإيراني لكرة القدم، أنه أرسل مشروع قانون إلى مجلس الشورى، سيتم السماح بموجبه للمشجعات بحضور المباريات في حال إقراره.

ويحظر القانون الإيراني على النساء حضور مباريات وفعاليات كرة القدم في الملاعب، كما أكد الأمين العام للاتحاد الإيراني لكرة القدم أنه دعا البرلمان إلى إقرار قانون يسمح بحضور المشجعات في الملاعب، وهو أمر محظور راهنًا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ونقلت وكالة «تسنيم» قوله، مساء الخميس، خلال اجتماع: «أرسل مشروع قانون من قبل الاتحاد الإيراني لكرة القدم إلى مجلس الشورى، في حال إقراره، سيتم السماح بحضور المشجعات»، وحتى الآن، يعارض البرلمان الذي يسيطر عليه محافظون متشددون حضور المشجعات إلى مدرجات الملاعب.

ويُفرض حظر على تواجد السيدات في الملاعب منذ الثورة الإسلامية في إيران العام 1979، إذ يعتبر بعض رجال الدين أنه يجب حمايتهن من الأجواء الذكورية.

ويضغط الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منذ عدة سنوات كي تفتح إيران ملاعبها أمام السيدات، لكن طهران بدأت منذ العام 2019 السماح لأعداد محدودة من السيدات، وفي مناسبات متقطعة، بمتابعة بعض المباريات.

وسُمح لنحو 3500 سيدة في أكتوبر 2019، بحضور استثنائي لمباراة على استاد أزادي في طهران خلال فوز إيران على كمبوديا (14-صفر) ضمن تصفيات مونديال 2022، وتواجدت النساء في منطقة مخصصة لهن بحماية 150 من عناصر الشرطة الإناث، في الملعب الذي تقارب طاقته الاستيعابية نحو 100 ألف متفرج، والذي بقيت الغالبية العظمى من مدرجاته خالية من المتفرجين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برايتون يخطف تعادلا مثيرا أمام ليفربول.. وتشيلسي يعزز الصدارة
رياضة عالمية
الطبيب وابن إبراهيم وعفاف أبرز الوجوه الرياضية المرشحة في انتخابات البرلمان ...
رياضة محلية
كامالا هاريس تتلقى الجرعة الثالثة من لقاح «موديرنا» المضاد لـ«كوفيد-19»
دولى
وزيرة الخارجية السودانية المقالة: حمدوك لن يكون جزءا من «مهزلة الانقلابيين»
عربى
«ريال مدريد» يعبر «إلتشي» بثنائية فينيسيوس
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - الحكومة تعقد «مؤتمر دعم استقرار ليبيا»
كاريكاتير
السد القطري يزيد العراقيل الفنية أمام برشلونة.. وتشافي: أنا حاليا أركز في عملي
رياضة عالمية
قندهار.. «عاصمة القنب» المزدهرة بزراعة المخدر في ظل حكم طالبان
اقتصاد
«لعنة النفط» تضرب سكان جاكفيل في ساحل العاج
اقتصاد
انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية «5+5» في القاهرة
ليبيا
عيب صناعة يجبر «تسلا» على سحب سيارتها
سيارات
«مكافحة الأمراض» يحذر من السفر إلى عدد من الدول بسبب إصابات فيروس «كورونا»
ليبيا
بكين تغلق بعض دور السينما لاحتواء تفشي الجائحة
دولى
استدعاء سفراء ومنع واردات.. تصاعد التوتر بين بيروت والرياض بعد تصريحات قرداحي
عربى
هيئة الرقابة الإدارية تكشف: مناصب لمتقاعدين وخسائر وقروض متعثرة في شركة ...
ليبيا
ملياردير روسي يدفع 500 مليون دولار غرامة للولايات المتحدة
اقتصاد
(فيديو) فيضانات هائلة تضرب بعض مدن الولايات المتحدة
دولى
ديوان المحاسبة يؤكد صحة المذكرة المسربة حول مشروعات التنمية المخصص لها 9.6 مليار...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اللصيقات.. مستقبل التطعيم ضد «كورونا»