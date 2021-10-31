مشروع قانون يحرر المرأة الإيرانية بالمدرجات بعد الحضور الاستثنائي في الفوز (0/14)

مشجعات إيرانيات في المدرجات. (رويترز)

نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية، الخميس الماضي، عن الجنرال حسن كامرانيفر، الأمين العام للاتحاد الإيراني لكرة القدم، أنه أرسل مشروع قانون إلى مجلس الشورى، سيتم السماح بموجبه للمشجعات بحضور المباريات في حال إقراره.

ويحظر القانون الإيراني على النساء حضور مباريات وفعاليات كرة القدم في الملاعب، كما أكد الأمين العام للاتحاد الإيراني لكرة القدم أنه دعا البرلمان إلى إقرار قانون يسمح بحضور المشجعات في الملاعب، وهو أمر محظور راهنًا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ونقلت وكالة «تسنيم» قوله، مساء الخميس، خلال اجتماع: «أرسل مشروع قانون من قبل الاتحاد الإيراني لكرة القدم إلى مجلس الشورى، في حال إقراره، سيتم السماح بحضور المشجعات»، وحتى الآن، يعارض البرلمان الذي يسيطر عليه محافظون متشددون حضور المشجعات إلى مدرجات الملاعب.

ويُفرض حظر على تواجد السيدات في الملاعب منذ الثورة الإسلامية في إيران العام 1979، إذ يعتبر بعض رجال الدين أنه يجب حمايتهن من الأجواء الذكورية.

ويضغط الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منذ عدة سنوات كي تفتح إيران ملاعبها أمام السيدات، لكن طهران بدأت منذ العام 2019 السماح لأعداد محدودة من السيدات، وفي مناسبات متقطعة، بمتابعة بعض المباريات.

وسُمح لنحو 3500 سيدة في أكتوبر 2019، بحضور استثنائي لمباراة على استاد أزادي في طهران خلال فوز إيران على كمبوديا (14-صفر) ضمن تصفيات مونديال 2022، وتواجدت النساء في منطقة مخصصة لهن بحماية 150 من عناصر الشرطة الإناث، في الملعب الذي تقارب طاقته الاستيعابية نحو 100 ألف متفرج، والذي بقيت الغالبية العظمى من مدرجاته خالية من المتفرجين.