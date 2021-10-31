لحظات صمت في الأرجنتين احتفالا بميلاد الأسطورة مارادونا وقبل أيام من ذكرى رحيله الأولى

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 أكتوبر 2021, 11:55 صباحا
صور دييغو مارادونا. (إنترنت)

تستعد كرة القدم الأرجنتينية للاحتفال بذكرى ميلاد الراحل دييغو مارادونا، حيث ستتوقف مباريات في جميع أنحاء البلاد، وسترتدي أندية وجماهير قمصانًا تحمل صورة النجم المثير للجدل في إحياء لذكرى ميلاده.

وتوفي لاعب «بوكا جونيورز» و«نابولي» و«برشلونة» السابق في 20 نوفمبر الماضي إثر أزمة قلبية، ليأتي الاحتفال بميلاد الأسطورة قبل أيام من حلول ذكرى وفاته الأولى، بحسب ما ذكرته «رويترز».

وتسببت وفاته في حزن شديد في الأرجنتين التي قادها إلى لقب كأس العالم 1986، وكتب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على حسابه في تويتر «اليوم يمر 61 عامًا على مولده، ذكراه حاضرة أكثر من أي وقت مضى، لأن دييغو أبدي».

وأبلغ الاتحاد كافة الأندية المحترفة بأن اللاعبين عليهم دخول الملاعب وهم يرتدون قمصانًا عليها صورة مارادونا من الأمام، وأن يرتدي قادة الفرق شارة باللونين الأبيض والأزرق، ألوان الأرجنتين الوطنية، تظللها صورته أيضًا.

وستتوقف كافة المباريات، ومنها مباريات الهواة والأطفال، بعد عشر دقائق من البداية، لمدة دقيقة، على أن يصفق كل مَن في الملعب.

ويأمل الاتحاد أن تشمل هذه الاحتفالات نحو ألف مباراة في جميع أنحاء البلاد الواقعة في أميركا الجنوبية.

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