كريستال بالاس يضغط ومانشستر سيتي ينهار في أقوى مفاجآت «البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 أكتوبر 2021, 11:55 مساء

سجل ويلفريد زاها وكونور جالاجر بواقع هدف في كل شوط ليفوز «كريستال بالاس» بشكل مفاجئ (2-0) على «مانشستر سيتي» حامل اللقب في استاد «الاتحاد» بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ»، اليوم السبت.

وتقدم «بالاس» بهدف في الدقيقة السادسة عندما سدد زاها كرة ضعيفة بقدمه اليسرى، لكنها دخلت مرمى الحارس إيدرسون بعد تمريرة من جالاجر، وضغط «بالاس» بقوة في البداية وسط معاناة من خط وسط الـ«سيتي» في الاستحواذ على الكرة وبناء الهجمات، بحسب ما نقلته «رويترز».

وجاء طرد المدافع إيمريك لابورت ليمثل ضربة لـ«سيتي» في نهاية الشوط الأول، حيث نال بطاقة حمراء بعد خطأ ضد زاها المنفرد بالمرمى، واستعاد الـ«سيتي» جزءاً من كبريائه بعد الاستراحة ووضع غابرييل جيسوس الكرة داخل الشباك قبل إلغاء الهدف لأن زميله فيل فودن كان في موقف تسلل في بناء الهجمة.

وأشرك مدرب الـ«سيتي»، بيب غوارديولا، الثنائي رياض محرز ورحيم سترلينغ بحثًا عن التعادل، لكن جالاجر أكد فوز الفريق الزائر في الدقيقة 88 بعد هجمة مرتدة سريعة من بالاس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الطبيب وابن إبراهيم وعفاف أبرز الوجوه الرياضية المرشحة في انتخابات البرلمان ...
رياضة محلية
كامالا هاريس تتلقى الجرعة الثالثة من لقاح «موديرنا» المضاد لـ«كوفيد-19»
دولى
«ريال مدريد» يعبر «إلتشي» بثنائية فينيسيوس
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - الحكومة تعقد «مؤتمر دعم استقرار ليبيا»
كاريكاتير
السد القطري يزيد العراقيل الفنية أمام برشلونة.. وتشافي: أنا حاليا أركز في عملي
رياضة عالمية
قندهار.. «عاصمة القنب» المزدهرة بزراعة المخدر في ظل حكم طالبان
اقتصاد
«لعنة النفط» تضرب سكان جاكفيل في ساحل العاج
اقتصاد
انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية «5+5» في القاهرة
ليبيا
عيب صناعة يجبر «تسلا» على سحب سيارتها
سيارات
«مكافحة الأمراض» يحذر من السفر إلى عدد من الدول بسبب إصابات فيروس «كورونا»
ليبيا
بكين تغلق بعض دور السينما لاحتواء تفشي الجائحة
دولى
استدعاء سفراء ومنع واردات.. تصاعد التوتر بين بيروت والرياض بعد تصريحات قرداحي
عربى
هيئة الرقابة الإدارية تكشف: مناصب لمتقاعدين وخسائر وقروض متعثرة في شركة ...
ليبيا
ملياردير روسي يدفع 500 مليون دولار غرامة للولايات المتحدة
اقتصاد
(فيديو) فيضانات هائلة تضرب بعض مدن الولايات المتحدة
دولى
ديوان المحاسبة يؤكد صحة المذكرة المسربة حول مشروعات التنمية المخصص لها 9.6 مليار...
ليبيا
«بلديتا الرجبان والقره بوللي» تؤكدان تمسكهما بإجراء الانتخابات في موعدها
ليبيا
البرهان: التكنوقراط سيقودون الحكومة الجديدة ولن نتدخل في اختيار الوزراء
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يكتشفون مسار انتشار ألزهايمر في الدماغ