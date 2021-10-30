كريستال بالاس يضغط ومانشستر سيتي ينهار في أقوى مفاجآت «البريميرليغ»

مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي. (إنترنت)

سجل ويلفريد زاها وكونور جالاجر بواقع هدف في كل شوط ليفوز «كريستال بالاس» بشكل مفاجئ (2-0) على «مانشستر سيتي» حامل اللقب في استاد «الاتحاد» بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ»، اليوم السبت.

وتقدم «بالاس» بهدف في الدقيقة السادسة عندما سدد زاها كرة ضعيفة بقدمه اليسرى، لكنها دخلت مرمى الحارس إيدرسون بعد تمريرة من جالاجر، وضغط «بالاس» بقوة في البداية وسط معاناة من خط وسط الـ«سيتي» في الاستحواذ على الكرة وبناء الهجمات، بحسب ما نقلته «رويترز».

وجاء طرد المدافع إيمريك لابورت ليمثل ضربة لـ«سيتي» في نهاية الشوط الأول، حيث نال بطاقة حمراء بعد خطأ ضد زاها المنفرد بالمرمى، واستعاد الـ«سيتي» جزءاً من كبريائه بعد الاستراحة ووضع غابرييل جيسوس الكرة داخل الشباك قبل إلغاء الهدف لأن زميله فيل فودن كان في موقف تسلل في بناء الهجمة.

وأشرك مدرب الـ«سيتي»، بيب غوارديولا، الثنائي رياض محرز ورحيم سترلينغ بحثًا عن التعادل، لكن جالاجر أكد فوز الفريق الزائر في الدقيقة 88 بعد هجمة مرتدة سريعة من بالاس.