بالصور: تنافس شرس في يوم الكلاسيك فيزيك والبودي بيلدينغ بختام «أولمبيا مصر» لهواة كمال الأجسام

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 أكتوبر 2021, 11:17 مساء
منافسات الكلاسيك فيزيك والبودي بيلدينغ. (خاص - بوابة الوسط)

اختتمت، اليوم السبت، فعاليات مهرجان «KO للهواة» «أولمبيا مصر 2021» لكمال الأجسام واللياقة البدنية، بمشاركة أكثر من 450 لاعبًا في فئات «الفيزيك»، و«الكلاسيك فيزيك» والـ«بودي بيلدينغ»، على مسرح «كايرو شو» بفندق «موفينبيك» مدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر.

وأسفرت نتائج «الكلاسيك فيزيك» عن فوز الرباعي كريم أحمد، محمد أحمد عبد الله، لوكا كارديو، محمد رمضان عبد النبي، كما فاز في الـ «over all» لوكا كاريو بالمركز الأول، ومحمد أحمد عبد الله بالمركز الثاني، وكريم أحمد بالمركز الثالث، وحصل الثلاثي على ثلاث بطاقات احتراف تؤهلهم للمشاركة في بطولات المحترفين المؤهلة لـ«مستر أولمبيا».

وأسفرت نتائج الـ«بودي بيلدنغ» عن فوز أسامة أيوب يوسف بالمركز الأول في المجموعة الأولى، وفاز في المجموعة الثانية وائل محمد أمين، وفي المجموعة الثالثة محمود نجم، كما فاز في المجموعة الرابعة محمد محمد جمعة.

وفاز في الـ«over all»محمود نجم بالمركز الأول، ووائل محمد أمين بالمركز الثاني، وأسامة أيوب بالمركز الثالث.

ونجح مؤسس فريق «كوسكواد»، إسلام قرطام في الحصول على حقوق استضافة مصر لمنافسات أولمبيا للهواة والمحترفين، التي تقام خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة المصرية.

منافسات الكلاسيك فيزيك والبودي بيلدينغ. (خاص - بوابة الوسط)
منافسات الكلاسيك فيزيك والبودي بيلدينغ. (خاص - بوابة الوسط)
منافسات الكلاسيك فيزيك والبودي بيلدينغ. (خاص - بوابة الوسط)
منافسات الكلاسيك فيزيك والبودي بيلدينغ. (خاص - بوابة الوسط)
منافسات الكلاسيك فيزيك والبودي بيلدينغ. (خاص - بوابة الوسط)
منافسات الكلاسيك فيزيك والبودي بيلدينغ. (خاص - بوابة الوسط)
منافسات الكلاسيك فيزيك والبودي بيلدينغ. (خاص - بوابة الوسط)
منافسات الكلاسيك فيزيك والبودي بيلدينغ. (خاص - بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الطبيب وابن إبراهيم وعفاف أبرز الوجوه الرياضية المرشحة في انتخابات البرلمان ...
رياضة محلية
كامالا هاريس تتلقى الجرعة الثالثة من لقاح «موديرنا» المضاد لـ«كوفيد-19»
دولى
«ريال مدريد» يعبر «إلتشي» بثنائية فينيسيوس
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - الحكومة تعقد «مؤتمر دعم استقرار ليبيا»
كاريكاتير
السد القطري يزيد العراقيل الفنية أمام برشلونة.. وتشافي: أنا حاليا أركز في عملي
رياضة عالمية
قندهار.. «عاصمة القنب» المزدهرة بزراعة المخدر في ظل حكم طالبان
اقتصاد
«لعنة النفط» تضرب سكان جاكفيل في ساحل العاج
اقتصاد
انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية «5+5» في القاهرة
ليبيا
عيب صناعة يجبر «تسلا» على سحب سيارتها
سيارات
«مكافحة الأمراض» يحذر من السفر إلى عدد من الدول بسبب إصابات فيروس «كورونا»
ليبيا
بكين تغلق بعض دور السينما لاحتواء تفشي الجائحة
دولى
استدعاء سفراء ومنع واردات.. تصاعد التوتر بين بيروت والرياض بعد تصريحات قرداحي
عربى
هيئة الرقابة الإدارية تكشف: مناصب لمتقاعدين وخسائر وقروض متعثرة في شركة ...
ليبيا
ملياردير روسي يدفع 500 مليون دولار غرامة للولايات المتحدة
اقتصاد
(فيديو) فيضانات هائلة تضرب بعض مدن الولايات المتحدة
دولى
ديوان المحاسبة يؤكد صحة المذكرة المسربة حول مشروعات التنمية المخصص لها 9.6 مليار...
ليبيا
«بلديتا الرجبان والقره بوللي» تؤكدان تمسكهما بإجراء الانتخابات في موعدها
ليبيا
البرهان: التكنوقراط سيقودون الحكومة الجديدة ولن نتدخل في اختيار الوزراء
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يكتشفون مسار انتشار ألزهايمر في الدماغ