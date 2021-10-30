بالصور: تنافس شرس في يوم الكلاسيك فيزيك والبودي بيلدينغ بختام «أولمبيا مصر» لهواة كمال الأجسام

منافسات الكلاسيك فيزيك والبودي بيلدينغ. (خاص - بوابة الوسط)

اختتمت، اليوم السبت، فعاليات مهرجان «KO للهواة» «أولمبيا مصر 2021» لكمال الأجسام واللياقة البدنية، بمشاركة أكثر من 450 لاعبًا في فئات «الفيزيك»، و«الكلاسيك فيزيك» والـ«بودي بيلدينغ»، على مسرح «كايرو شو» بفندق «موفينبيك» مدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر.

وأسفرت نتائج «الكلاسيك فيزيك» عن فوز الرباعي كريم أحمد، محمد أحمد عبد الله، لوكا كارديو، محمد رمضان عبد النبي، كما فاز في الـ «over all» لوكا كاريو بالمركز الأول، ومحمد أحمد عبد الله بالمركز الثاني، وكريم أحمد بالمركز الثالث، وحصل الثلاثي على ثلاث بطاقات احتراف تؤهلهم للمشاركة في بطولات المحترفين المؤهلة لـ«مستر أولمبيا».

وأسفرت نتائج الـ«بودي بيلدنغ» عن فوز أسامة أيوب يوسف بالمركز الأول في المجموعة الأولى، وفاز في المجموعة الثانية وائل محمد أمين، وفي المجموعة الثالثة محمود نجم، كما فاز في المجموعة الرابعة محمد محمد جمعة.

وفاز في الـ«over all»محمود نجم بالمركز الأول، ووائل محمد أمين بالمركز الثاني، وأسامة أيوب بالمركز الثالث.

ونجح مؤسس فريق «كوسكواد»، إسلام قرطام في الحصول على حقوق استضافة مصر لمنافسات أولمبيا للهواة والمحترفين، التي تقام خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة المصرية.

منافسات الكلاسيك فيزيك والبودي بيلدينغ. (خاص - بوابة الوسط)

منافسات الكلاسيك فيزيك والبودي بيلدينغ. (خاص - بوابة الوسط)

منافسات الكلاسيك فيزيك والبودي بيلدينغ. (خاص - بوابة الوسط)

منافسات الكلاسيك فيزيك والبودي بيلدينغ. (خاص - بوابة الوسط)

منافسات الكلاسيك فيزيك والبودي بيلدينغ. (خاص - بوابة الوسط)

منافسات الكلاسيك فيزيك والبودي بيلدينغ. (خاص - بوابة الوسط)

منافسات الكلاسيك فيزيك والبودي بيلدينغ. (خاص - بوابة الوسط)

منافسات الكلاسيك فيزيك والبودي بيلدينغ. (خاص - بوابة الوسط)