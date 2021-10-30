رونالدو يكسر صيامه في صحوة مانشستر يونايتد أمام توتنهام

كريستيانو رونالدو يعود للتهديف أمام توتنهام. (إنترنت)

كسر البرتغالي كريستيانو رونالدو صيامه عن التهديف مع فريق «مانشستر يونايتد» طيلة أربع مباريات بتسجيل هدف، اليوم السبت، بعد فوز فريقه أمام «توتنهام» (3-0) في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة 39 من المباراة قبل أن يسجل الأوروغواياني إدينسون كافاني الهدف الثاني من صناعة النجم البرتغالي، وفي الدقائق الأخيرة من المباراة أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثالث لينهي تمامًا على آمال «توتنهام».

وبهذا الفوز عادت كتيبة المدرب أولي جونار سولشاير لدرب الانتصارات بعد أربع جولات لم يذق فيها طعم الانتصار كان آخرها الخسارة المذلة أمام «ليفربول» بخمسة أهداف دون رد في الجولة الماضية، وهي الخسارة الثانية لـ«توتنهام» بعدما خسر الجولة الماضية أمام «وست هام يونايتد».

ورفع «الشياطين الحمر» رصيدهم إلى 17 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد «توتنهام» عند المركز الثامن وفي جعبته 15 نقطة.