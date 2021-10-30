ريال مدريد يعبر إلتشي بثنائية فينيسيوس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 أكتوبر 2021, 06:40 مساء
فينيسيوس يسجل لريال مدريد. (إنترنت)

سجل المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور هدفين ليقود فريقه ريال مدريد إلى الفوز الثمين (2-1) على مضيفه إلتشي، اليوم السبت، في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومنح فينيسيوس الريال ثلاث نقاط غالية في مواجهة إلتشي العنيد رغم غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن تشكيلة الريال، بعدما فضل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال منحه بعض الراحة استعدادًا للارتباطات المقبلة.

ورفع الريال رصيده إلى 24 نقطة لينتزع صدارة جدول المسابقة بفارق الأهداف فقط أمام ريال سوسييداد، وتجمد رصيد إلتشي عند عشر نقاط بعدما مني بالهزيمة الثالثة مقابل تعادل واحد في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.

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